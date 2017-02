Huliganii au incercat sa deturneze protestele de la Bucuresti, unde 150.000 de oameni au iesit in strada

Adoptarea ordonantelor care mutileaza Justitia din Romania, facuta la ceas de seara, de catre Guvernul Grindeanu-Dragnea, cu largul concurs al ministrului Iordache, i-a infuriat pe romani.

Miercuri seara, sute de mii de oameni au iesit in strada, pentru a cere anularea actelor normative care ii scapa pe corupti.

Piata Victoriei din Bucuresti, unde se afla sediul Guvernului, a fost luata cu asalt de o multime care a ajuns sa numere aproximativ 150.000 de oameni.

Dupa ce zeci de mii de bucuresteni au protestat pasnic mai bine de 12 ore in Piata Victoriei, un grup de huligani din galeriile echipelor de fotbal, adunati intr-un colt al cladirii, incearca sa deturneze protestele aruncand cu torte, petarde si diverse obiete contondente in jandarmi, pietre si sticle. Realitatea TV sustine ca are informatii ca este vorba de galeria de la Dinamo, care ar fi plecat de la Hotelul Rin, al patronului Ionut Negoita, beneficiar si el al ordonantei.

Este vorba despre cateva persoane, care au atacat jandarmii si au provocat reactia fortelor de ordine, care au cerut incetarea protestelor si evacuarea Pietei Victoriei.

Zecile de mii de protestatari pasnici ii huiduie si striga “Fara violenta, fara violenta!”.