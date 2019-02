HotNews: Olguța Vasilescu ar fi primit în schimbul postului de ministru un loc eligibil la europarlamentare pentru viitorul soț

Respinsă de Iohannis de patru ori la ministerul Dezvoltării, Lia Olguța Vasilescu ar fi primit, în schimb, de la partid un loc eligibil pe lista de europarlamentare pentru viitorul său soț, Claudiu Manda, au declarat pentru HotNews surse social-democrate.

Vasilescu a anunțat în această seară, pe Facebook, că după o discuție cu șeful PSD, Liviu Dragnea, a decis să-și retragă candidatura pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării.

„Astăzi, in urma unei discuții cu liderul PSD Liviu Dragnea, am luat hotărârea sa îmi retrag candidatura pentru funcția de vicepremier și ministru al Dezvoltării. Un atac la CCR înseamnă o perioadă de cel puțin o lună și jumătate de așteptare, perioadă in care activitatea guvernamentală ar avea in continuare de suferit prin absenta din guvern a unui ministru cu un portofoliu important, exact in perioada in care România deține președinția UE”, a scris ea pe Facebook.

Potrivit surselor citate Claudiu Manda se regăsește pe lista scurtă privind candidaturile la europarlamentare. “Manda este susținut de președinte pe unul din locurile eligibile pentru Parlamentul European. Este o compensație pentru amândoi, să zicem”, au explicat sursele Hotnews.ro.

De altfel, pe lista scurtă a locurilor eligibile pentru un mandat de europarlamentar se află: Rovana Plumb dar și europarlamentarii Dan Nica, Ioan Mircea Pașcu și Victor Boștinariu.

Fostul ministru al Muncii Lia Olguţa Vasilescu şi vicepreşedintele Senatului Claudiu Manda se vor căsători în luna februarie, iar nașii acestora vor fi fostul primar din Ișalnița, Ovidiu Flori, care și-a pierdut mandatul după ce a fost declarat incompatibil, și soția acestuia. Cei doi politicieni se vor prezenta în faţa ofiţerului de stare civilă în luna februarie, urmând ca în martie să se cunune religios. Naşii acestora sunt Ovidiu şi Larisa Flori, scrie lupamea.ro.