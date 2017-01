Hotel ingropat de avalansa in Italia: Fetita unei romance, printre cei 8 supravietuitori

Opt persoane au fost gasite in viata, ingropate in zapada, in urma avalansei care a lovit hotelul Rigopiano miercuri noapte. Printre acestea se numara si Ludovica, fetita in varsta de 6 ani a unei romance.

Este vorba despre doua fetite si 6 adulti, arata BBC.

Echipele de salvare au cerut un elicopter care sa-i preia pe supravietuitori (fetita, doua femei si trei barbati), dupa ce acestia vor fi adusi la suprafata.

Cel putin patru oameni sunt morti, iar 20 sunt inca de negasit.

Echipele de salvare ajunse lucreaza in conditii dificile, zapada fiind mare, la fel si riscul unei alte avalanse.

Vineri a iesit la iveala si faptul ca unul dintre supravietuitori, gasit joi, bucatarul Giampiero Parete, care isi facea vacanta la hotel impreuna cu sotia sa romanca si cei doi copii, a fost cel care a dat alarma, sunandu-si seful.

Parete, care cu putin timp inainte de avalansa iesise din hotel pana la masina, pentru a lua un medicament pentru sotia sa, asa explicandu-se si cum de a scapat, si-a sunat seful, rugandu-l sa anunte autoritatile.

Acesta, la randul sau, a alertat autoritatile, dar apelurile sale au fost ignorate timp de mai multe ore. Abia la doua ore dupa tragedie unul dintre apeluri a fost luat in serios si o echipa de salvare a fost mobilizata, la orele 20:00, arata AP.

A durat insa mult pana ce acestea sa ajunga in zona, drumurile fiind blocate de zapada. In cele din urma, au reusit sa ajunga, in jurul orei 4:00, pe schiuri si cu elicopterul.

In prezent, langa hotelul din care a mai ramas la suprafata doar un etaj, restul de trei fiind ingropate in zapada, se afla echipe de salvare ce insumeaza 135 de persoane.

Avalansa de miercuri seara a venit ca urmare a seriei de cutremure care a zguduit centrul Italiei in aceeasi zi. Cand hotelul a fost lovit de zapada, clientii se aflau la receptie, asteptand ca drumurile sa fie deblocate. Acestia ar fi trebuit sa fie deja plecati, insa zapada de pe carosabil i-a facut sa mai zaboveasca in Rigopiano.

Vineri a iesit la iveala si faptul ca cei doi caini ciobanesti ai hotelului, Lupo si Nuvola, au supravietuit dezastrului. Acestia au mers kilometri intregi prin zapada, pana ce un localnic i-a gasit si le-a oferit mancare si un loc cald.