Harta Romaniei e rosie. PNL e la pamant

Dupa numararea a 98% din voturile exprimate la alegerile parlamentare 2016, situatia arata zdrobitor pentru PNL, care nu reuseste sa obtina cel mai mare numar de voturi decat in trei judete – Cluj, Alba si Sibiu -, in timp ce PSD castiga in 35 de judete.

UDMR si-a mentinut suprematia in Satu Mare, Mures, Harghita si Covasna.

In diaspora, PNL si USR sunt pe primele locuri, la diferenta infima (Senat – USR – 26,91%; PNL – 26,54%: PMP – 24,57% si PSD – 10,56%, iar la Camera – USR – 26,52%; PNL – 26,37%: PMP – 23,66% si PSD – 10,55%).

Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central (BEC), PSD este, si la numaratoarea partiala, castigatorul detasat al acestor alegeri, obtinand in jur de 46% atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat, dupa centralizarea a 98% din cele 7,2 milioane de voturi exprimate.

PNL se situeaza la mai putin de jumatate din scorul PSD, abia atingand 20% din voturi. USR a reusit sa intre in Parlament, cu peste 8%. De asemenea, UDMR si ALDE au trecut pragul electoral, in timp ce PMP este la limita de 5%, atat la Camera Deputatilor, cat si la Senat.