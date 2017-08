Harababura la admiterea la Academia de Politie: Marian Godina a semnalat mai multe greseli la proba de Istorie

Cei care au sustinut, marti, examenul scris de admitere la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” contesta mai multe subiecte de la proba de Istorie. Motivul este unul simplu: fie raspunsurile din barem sunt gresite, fie pana si pe foaie sunt erori grosolane.

Spre exemplu, la una dintre intrebarile grila raspunsul corect este altul decat cel scris in barem.

Este vorba despre subiectul:

“Marcati pe foaia de concurs litera corespunzatoare ordinii cronologice pe care o considerati corecta:

A. Mihail Gorbaciov devine secretar general al P.C. al U.R.S.S.;

B. Nicolae Ceausescu renunta la clauza natiunii celei mai favorizate;

C. Scrisoarea celor 6.”

Raspunsul corect este ABC, insa in barem varianta indicata este BAC, relateaza DC News.

Apoi, la o alta intrebare, exista doua variante de raspuns identice, insa nu este raspunsul corect, astfel ca incurcatura in care sunt pusi candidatii nu este atat de mare. Acest lucru a fost remarcat de politistul Marian Godina, pe contul sau de Facebook.

“Academia de Politie 2017

Gasiti diferenta intre varianta b si c

Vai de capul lor…noroc ca era d varianta buna si sa zicem ca nu a influentat cu nimic.” scrie Godina.

Acesta remarca o alta greseala in examenul la Istorie:

“O alta intrebare, un alt raspuns gresit. Profesorul de istorie care a conceput aceasta intrebare a considerat ca ambele afirmatii sunt adevarate. Poate ar fi trebuit ca cineva sa ii explice domnului profesor, spunandu-i ca sunt elevi care chiar au invatat si care stiu ca acea Conferinta de pace a avut loc in 1946, nu in 1947 asa cum crede el, confundand-o cu Tratatul de Pace care s-a semnat in 1947.

Si uite asa ati fost fraieriti si anul trecut…”

Godina spune ca are sanse “spre zero” sa fie admis la invatamant cu frecventa redusa, in urma examenului pe care l-a sustinut, insa subliniaza ca “degeaba pierzi nopti invatand daca te intreaba care e antonimul cuvantului ‘zbir’, sinonimul lui ‘prinos’ sau alte tampenii fara de care pot dormi la fel in viata. I-as spune cateva sinonime celui care a conceput subiectele de azi si care, in opinia mea, si-a batut joc de munca multor tineri care au consumat timp, energie si bani”.

“La istorie, unde cu toata modestia afirm ca pot discuta de la egal la egal cu orice profesor de gimnaziu, am gresit azi 8 intrebari din 30. Enorm, in conditiile in care telul meu era nota 10, dar explicabil tinand cont de intrebarile date. Ba mai mult, cel care a conceput subiectele a vrut sa confirme bancurile cu Garcea, iar la una din grile doua raspunsuri erau identice. Noroc ca niciunul nu era corect, dar ma intreb totusi de ce nu a fost capabil sa conceapa un test cu 30 de raspunsuri clare, unice, fara erori si fara ambiguitati”, a notat politistul.

In plus, acesta a mentionat ca are “informatii precise” ca se ia incalcul recorectarea lucrarilor, din cauza grilelor de corectare gresite, si a cerut demisia rectorului Academiei de Politie.

Intre timp, insa, Academia de Politie a anuntat, miercuri dimineata, ca modifica baremul de corectare la Istorie, dupa sesizarile facute, relateaza News.ro.

Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a negat ca ministerul ar avea vreo implicare in realizarea subiectelor: “Niciuna, absolut niciuna. Autonomia universitara spune clar: subiectele sunt redactate de catre universitate. Este fix problema universitatii”.

Totodata, Godina a distribuit pe pagina sa de Facebook o alta informatie, semnalata de altcineva, potrivit careia este o greseala gramaticala atunci cand candidatilor li se prezinta grila de raspunsuri si sunt pusi sa semneze.

Rezultatele la examenul de admitere se vor afisa joi, iar cele finale, dupa solutionarea constestatiilor, vor fi afisate vineri.