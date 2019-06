Haosul continua la Chisinau: Mascatii au sechestrat politistii care o sprijina pe Maia Sandu

In Republica Moldova, Brigada de politie cu destinatie speciala “Fulger” a descins, miercuri dimineata, la Inspectoratul National de Investigatii, sectorul Botanica. Aici lucreaza cativa agenti care si-au declarat, marti, sprijinul pentru Guvernul Maia Sandu. Consecinta: au fost suspendati din functie.

Mascatii au ajuns la Inspectorat in jur de ora 08:00, la actiune participand si Alexandru Panzari, fostul sef al Politiei.

Comandantul de brigadă din cadrul Inspectoratului Național de Patrulare Chișinău, Dumitru Dermenji, și-a dat demisia în această dimineață, în semn de protest față de Guvernul Filip, scrie Unimedia. Anunțul a fost făcut de ministrul de Interne din Guvernul Sandu, Andrei Năstase: “A făcut-o în fața efectivului, în aplauzele întregului efectiv. Îndemn tot efectivul acestei brigăzi să vină alături de mine, alături de șeful IGP, Gheorghe Balan. Oameni buni, aveți încredere, acest puci va fi stârpit”.

Luni, Guvernul Sandu a votat unanim demiterea lui Alexandru Pinzari, care declarase ca nu recunoaste autoritatea noului premier si a ministrilor sai. Functia a fost preluata de Gheorghe Balan.

Jurnal.md relateaza ca angajatii – “care sunt sechestrati practic in cladire” – au spus, prin geam, ca a avut loc o sedinta cu Pinzari, care i-ar fi demis din functii.

La fata locului a ajuns si Andrei Nastase, noul ministru de Interne, insa sursa citata precizeaza ca institutia este inchisa, iar nimeni nu poate intra sau iesi din ea. Angajatii au mai sustinut ca mascatii au pazit cladirea toata noaptea, iar abia azi dimineata au dat buzna in interior.

Doi dintre angajati ar fi fost lasati sa iasa. Dintre acestia, unul a iesit pe usa, insa jurnalistii de la fata locului au fugit catre acesta, iar Pinzari a fost vazut in cladire. Astfel ca al doilea angajat a fost scos pe geam, conform Jurnal.md.

Cand a iesit din institutie fostul sef al Politiei, ministrul de Interne a fost bruscat de agentii de la fata locului.

Pinzari a precizat ca in cladire se afla documente secrete si din acest motiv a fost desfasurata operatiunea.

La Chisinau, un nou guvern fost investit pe 8 iunie, atunci cand Parlamentul format din majoritatea ACUM-PSRM a votat-o pe Maia Sandu in functia de premier, iar aceasta a depus juramantul.

In acelasi timp, insa, Curtea Constitutionala a declarat neconstitutional decretul de numire in functie, iar fostul premier Pavel Filip a fost numit de CC in functia de presedinte interimar, acesta anuntand ca dizolva Parlamentul si vor avea loc alegeri anticipate pe 6 septembrie.

Cele doua Executive au avut, luni, sedinte in paralel.

surse: ziare.com, HotNews