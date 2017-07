Guvernul va unifica pana la 1 septembrie toate bazele de date privind fiscalitatea

Guvernul a decis sa infiinteze Centrul National pentru Informatii Financiare, structura informatica ce ar urma sa unifice toate bazele de date legate de fiscalitate, cu sustinerea STS.

“Masura are scopul sa contribuie la imbunatatirea relatiei cetatenilor cu administratia fiscala, prin cresterea gradului de informatizare si, implicit, simplificarea procedurilor administrative”, se precizeaza intr-un comunicat de presa al Executivului.

Acest centru va fi infiintat in aparatul central al Ministerului Finantelor Publice, pana la 1 septembrie 2017, prin comasarea tuturor structurilor din minister si institutiilor subordonate cu atributii in tehnologia informatiei si comunicatiilor (structuri din MFP, ANAF – aparat central si directii generale regionale, Agentia Nationala de Achizitii Publice si Comisia Nationala de Prognoza).

Centrul National pentru Informatii Financiare va fi ulterior dezvoltat conform unui plan de masuri stabilit.

Pe termen scurt, respectiv pentru perioada 2017-2018, planul de masuri include:

desemnarea si tratarea Sistemului Informatic al MFP ca infrastructura critica de interes national;

elaborarea unei strategii unitare de dezvoltare si mentinere in functiune a Sistemului Informatic al MFP;

stabilirea necesarului de resurse si alocare de fonduri necesare pentru servicii de mentinere si pentru innoirea etapizata a infrastructurii hardware si software a Sistemului Informatic al MFP;

angajarea de personal de specialitate TIC la nivel central si local;

implementarea mai multor proiecte in curs: Factura electronica, centralizarea sistemului de administrare a creantelor bugetare etc.

Pe termen mediu, respectiv pentru 2018-2020, acest centru consolidat administrativ are mai multe obiective, intre care:

implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat;

centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului

implementarea unor masuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetatenilor;

extinderea utilitatii si utilizarii “Spatiului Privat Virtual” la nivelul celorlalte institutii publice centrale si locale;

furnizarea catre cetateni a informatiilor privind bunurile impozabile luate in calcul la stabilirea obligatiilor fiscale ale acestora, colectate si consolidate la nivelul sistemului informatic securizat “PatrimVen”;

furnizarea catre cetateni a informatiilor privind obligatiile fiscale si nefiscale “IMPTAX”;

crearea si operationalizarea identitatii fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a facilita interactiunea cu statul in ceea ce priveste sistemul financiar, fiscal si de asigurari sociale;

standardizarea sistemelor de colectare a datelor pe baza de formulare electronice utilizate in relatia cu cetateanul

Luni, seful ANAF, Bogdan Stan, declara ca modernizarea informatica a Fiscului este doar pe hartie, iar din 2015 pana acum nu s-a mai intamplat nimic.

Apoi, persoanele care au mers marti dimineata sa faca diferite plati la unitatile ANAF s-au trezit ca banii nu le pot fi incasati, pentru ca sistemul informatic nu functiona.

Luna trecuta, timp de mai multe zile, bancile au fost nevoite sa ceara solicitantilor de credit acte suplimentare pentru a verifica veniturile lor declarate, din cauza unor lucrari de mentenanta la serverele ANAF.

Asa ca vom vedea cat de fezabil este acest proiect al Centrului National pentru Informatii Financiare, avand in vedere concluziile dure ale Bancii Mondiale pe reformarea ANAF – cronica unui esec atent supravegheat de la varful Fiscului.

