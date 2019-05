Guvernul transforma “Prima Casa” in “O familie, o casa”. Ce modificari se aduc programului

Guvernul vrea sa modifice programul “Prima Casa” si sa il transforme in “O familie, o casa”. Proiectul prevede cresterea garantiei guvernamentale, suportarea de catre stat a comisionului de gestiune si reducerea dobanzii pentru unele categorii de persoane.

“Discutam astazi, in prima lectura, proiectul ‘O familie, o casa’, o varianta mai aproape de nevoile cetatenilor a programului ‘Prima Casa’. Venim cu noi masuri de reducere a costurilor de finantare pentru romanii care doresc sa cumpere o locuinta.

Concret, ne propunem cresterea nivelului garantiei guvernamentale de la 50%, cat este in prezent, la 80% din valoarea creditului, suportarea de catre stat a comisionului de gestiune si reducerea substantiala a dobanzii pentru familiile cu copii si pentru persoanele cu dizabilitati”, a spus Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi.

Si liderul PSD, Liviu Dragnea, anuntase miercuri proiectul “O familie – o casa”, afirmand ca, desi au fost bune la inceput, conditiile de acum ale programului “Prima Casa” au devenit mult prea restrictive, iar oamenii sunt nemultumiti.

“Extindem ‘Prima Casa si numim programul ‘O familie – o casa’. Conditiile la ‘Prima Casa’ au fost bune initial, dar au devenit mult prea restrictive si toti sunt nemultumiti. In primul rand, dam o valoare mai mare, 570.000 de lei, adica sa poata sa isi cumpere o casa, nu o bojdeuca, marim plafoanele, pentru ca daca aveai peste 3.000 de lei venituri nu te mai calificai, intrai intr-un cerc vicios, adica foarte putini mai aveau acces si la case foarte mici. Dobanda este fixa, in lei. Eu sunt sigur ca se vor gasi banci care vor sustine asta”, a spus Dragnea, miercuri seara, la RomaniaTV.

Programul Prima Casa 2019 a fost lansat in acest an pe 1 martie. Cu toate ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anuntase in februarie ca vrea sa il modifice pentru a-l face mai social, pana la urma, a ramas la fel ca in anii trecuti.

“Am prins ca plafon cam doua miliarde de lei in acest an pentru programul ‘Prima Casa’, deci el va continua, numai ca am spus ca discutiile acestea pe care le-am avut cu cei de la Banca Centrala au fost pentru a-l face mai social, mai indreptat catre zona sociala.

Probabil ca pana la final de februarie vom avea forma propusa a fi modificata, dar nu se schimba aspecte esentiale. Nu. Finantarea exista, a fost bugetat, programul continua. Pana nu il modificam, va continua in aceeasi parametri. Pana la final de februarie o sa iesim, cred, cu o hotarare de guvern”, spunea Teodorovici in februarie.

Ministrul mai adauga ca modificarile vor viza aspecte legate de suprafata casei sau de veniturile celor care vor sa il acceseze.

ziare.com