Guvernul renunta la impozitul pe gospodarie si spune ca nu va fi impus salariul minim de 2.000 de lei

Prim-ministrul Mihai Tudose a spus, luni, dupa prima evaluare a Guvernului sau, la doar o saptamana de la instalare, ca vor urma analize lunare.

De asemenea, potrivit premierului, “in fiecare saptamana, vineri, raportul va fi transmis coalitiei, celor doua partide”.

Tonul premierului a fost unul pe alocuri ironic si chiar nervos, in raspunsurile date jurnalistilor, cu precadere pe teme economice.

Spre exemplu, chestionat cu privire la taxele incluse in programul de guvernare, Tudose a raspuns: “Simularile pe problemele delicate, cum ar fi suprataxa pe impozit si pe cifra de afaceri si pe fum sunt doar simulari, nu s-a luat nicio decizie”.

“Nu vom aplica nicio suprataxa pana cand nu vor fi simulari. (…) La asa nivel, simularile nu se fac in 2-3 zile”, a subliniat premierul.

Referitor la anuntul facut duminica de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, cu privire la Pilonul II de pensii, premierul a precizat: “Nu se desfiinteaza Pilonul II de pensii. Dna ministru face o analiza asupra gestionarii acestor bani. Sa vedem ce se intampla cu acei bani, unde sunt investiti”.

Recitificare bugetara pe plus

Prim-ministrul a anuntat ca saptamana viitoare vor avea loc primele discutii despre rectificarea bugetara, care va fi una pozitiva. In ce priveste cu excedentul bugetar, banii vor fi alocati “incepand cu administratia locala si terminand cu ministerele care vin cu justificarea”.

“Cifrele arata mai bine decat anul trecut. Nu arata la fel de bine ca si cum ar fi trebuit sa arate asa cum arata cresterea economica”, a precizat Tudose.

De asemenea, referitor la inghetarea angajarilor in administratia centrala, pana in 2018, premierul a spus ca “exista un proiect care urmeaza sa blocheze angajarile, dar cu exceptii, avand posibilitatea ca in orice moment un ministru de profil sa vina cu justificarile”.

“Sunt inghetate, numarate, vazut fiecare om ce avea de facut astfel incat lucrurile sa fie facute altfel”, a completat Tudose.

Referitor la controlul inopinat al ANAF la Rise Project, in ziua in care se pregateau sa publice o noua ancheta despre Dragnea, premierul s-a spalat pe maini: “Nu ii intreb nici unde au fost, nici unde se duc, nici de ce au fost. Pentru ca asta este inceputul sfarsitului – implicarea politicului. Ma intereseaza rezultatele”.

Aceeasi atitudine a avut-o seful Executivului si referitor la modificarea legilor in Justitie: “Este responsabilitatea dlui ministru Toader, care inteleg ca se consulta cu toti factorii implicati. Nu-mi permit sa-l intreb”.

Salariul minim de 2.000 de lei, o greseala rostogolita ce-l infurie pe Tudose

In schimb, prim-ministrul a avut o reactie nervoasa cand a fost intrebat care va fi salariul minim, anul viitor: “Sunteti incredibil! Va referiti la acea cifra de 2.000 de lei care sperie? Deja… la teste, iertati-ma”.

La randul sau, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost intrebat apoi de jurnalisti despre nivelul salariului minim si despre taxele incluse in programul de guvernare.

Liderul social-democrat a mentionat ca salariul minim va fi de 1.550 de lei de la 1 ianuarie, iar “salariul minim de 2.000 de lei nu va fi impus de guvern. Dintr-o greseala, s-a rostogolit acest lucru in spatiul public”.

Nicio taxa noua, “ca sa fie foarte clar”

De asemenea, acesta a lamurit chestiunea noilor taxe din programul de guvernare.

“Nu vom adopta nicio taxa in plus pentru romani, ca sa fie foarte clar. De asemenea, nu vom modifica nicio procedura de impozitare care sa produca un deserviciu companiilor cinstite”, a mentionat Dragnea.

Intrebat de jurnalisti daca, totusi, vor fi aplicate noi taxe, asa cum sunt anuntate in programul de guvernare, Dragnea s-a enervat si a spus ca a discutat deja de “244 de ori”, fara a lamuri insa, la insistentele unei jurnaliste ca nu se intelege daca vor fi sau nu noi taxe.

“N-am discutat despre nicio alta taxa. Dimpotriva, vrem sa adoptam masuri care sa faca viata mai usoara romanilor”, a explicat presedintele PSD.

In ce priveste impozitul pe gospodarie, acesta “nu mai poate ramane, pentru ca a fost compromis”, insa “impozitul pe venitul global este o optiune care este in continuare importanta pentru noi”, desi initial cei doi termeni se confundau.

Nu in ultimul rand, referitor la activitatea Guvernului, Dragnea a subliniat ca “s-a stabilit ca in fiecare zi de luni premierul si o parte din membrii Guvernului vor veni sa discutam in coalitie ce au facut in saptamana precedenta si urmeaza sa faca in saptamana urmatoare”.

