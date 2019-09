Guvernul prelungeste pana pe 15 septembrie termenul de inregistrare pentru votul din strainatate

Guvernul va adopta, joi, o ordonanta de urgenta pentru prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani care doresc sa voteze din strainatate la alegerile prezidentiale.

“Astazi vom adopta masuri pentru a asigura cetatenilor romani din diaspora dreptul la vot si o mai buna organizare a alegerilor care vor avea loc in aceasta toamna. Modificam termenul limita pentru inregistrarea cetatenilor romani cu drept de vot in strainatate ca alegatori prin corespondenta, respectiv ca alegatori la o sectie de votare organizata in strainatate.

Acest termen va fi extins pana la 15 septembrie pentru a da posibilitatea cat mai multor romani din afara granitelor tarii sa se inscrie in registrul electoral pentru alegerile prezidentiale din acest an”, a declarat Viorica Dancila, la inceputul sedintei de guvern de joi.

Premierul a subliniat ca ordonanta de urgenta include si masuri cu privire la presedintii birourilor electorale.

“Pentru o buna organizare a scrutinului din aceasta toamna, ordonanta de urgenta pe care o adoptam include si masuri privind desemnarea presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate, atributiile acestora si asiguram cadrul legal pentru plata tuturor indemnizatiilor membrilor birourilor de votare”, a mai spus Dancila.

Miercuri a fost ultima zi in care cetatenii care vor sa voteze in strainatate la prezidentiale s-au putut inregistra pe www.votstrainatate.ro.

Premierul Viorica Dancila afirma pe 5 septembrie ca a cerut Autoritatii Electorale Permanente sa extinda termenul pentru inscrierea romanilor din strainatate in Registrul electoral, pentru a creste numarul celor care pot vota prin corespondenta.

De asemenea, presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a spus martea aceasta ca PNL solicita Guvernului prelungirea perioadei de inregistrare online a cetatenilor romani din strainatate care vor sa voteze la alegerile prezidentiale. Totodata, PNL solicita si prelungirea termenului pana la care cetatenii romani din diaspora pot sa solicite infiintarea de sectii de votare noi.