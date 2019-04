Guvernul pregateste deja prima rectificare bugetara. De maine Teodorovici vrea sa negocieze cu primarii

Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat, luni, ca urmeaza sa fie facuta o rectificare bugetara pana la finele lunii iulie.

“Anul trecut, primariile au avut 700 de lei pe cap de locuitor si anul acesta sunt 1.000 de lei pe cap de locuitor, dar nu mai putin de 2 milioane de lei pe comuna. Anul trecut, s-au alocat pentru partea de cheltuieli sociale, discutie avuta la inceputul acestui an, 3,5 miliarde de lei. In acest an, in buget, suma este de 4,7 miliarde de lei care se duce catre nivelul comunitatilor locale”, a afirmat Eugen Teodorovici, luni, in cadrul unor declaratii de presa citata de Mediafax.

Ministrul Finantelor a adaugat ca veniturile comunitatilor locale pot fi diferite de cele din estimare, de exemplu ca urmare a unei tranzactii de anul trecut, care anul acesta nu mai exista.

“La rectificarea bugetara din acest an, pe care vrem sa o facem in luna iulie, trebuie ca aceasta reglare sa fie facuta. Nu vor pierde primariile pe baza acestui motiv. Este un element adus in discutie de anumite persoane care au in vedere nu stiu ce… au alte motive in spate.

O sa invit cele patru structuri asociative, daca nu chiar maine sau cel tarziu miercuri la o discutie legat de buget pe cheltuielile pe partea sociala, ca sa clarificam, inca o data, toate aceste lucruri si alte elemente pe care dansii le au de adus in discutie, nu neaparat pe partea de finante, in general, ca sa stim exact.

Pana la final de iunie, clarificam, asa cum am promis la ultima noastra intalnire la AMR, clarificam toate aceste lucruri, pentru ca dansii sa poata demara toate proiectele pe care le au”, a precizat Teodorovici.

Ministrul Finantelor a mai sustinut ca, in acest an fata de anul trecut, diferenta pe care statul o aloca, prin diferite formule, la nivel local este de 9,6 miliarde de lei.

“Este o decizie de a reaseza intre structurile locale, intre consiliile judetene, intre comune, orase si municipii aceasta suma. Nu a oprit nimeni de la bugetul de stat nimic fata de ceea ce am promis, este o regandire si o asezare a modului in care banii se aloca pe comunitatile locale, asa cum structurile asociative au dorit.

Discutia la care fac dansii referire (autoritatile locale – n.red.) este discutia care a avut loc la sfarsitul lui ianuarie si din orice discutii si din discutiile din Parlament a reiesit aceasta ultima varianta, pe care Parlamentul a aprobat-o, nu Teodorovici a schimbat cifrele, astea sunt declaratii… e responsabilul pe care, din pacate, ar trebuie sa isi reprezinte cu mai mare tragere de inima comunitatile, sau pe care le reprezinta, o fac fara nici un fel de temei.

Dar o sa clarificam, o sa invit la discutii pentru a vedea exact care sunt pasii care au fost parcursi din momentul in care bugetul a ajuns pe site pentru consultarea publica si pana in momentul in care legea s-a aflat in Monitorul Oficial. Pentru a avea discutie clara cu toate cele patru structuri sociative, pentru a vedea inca o data care au fost pasii si cum s-a ajuns, iar dansii stiu asta, dar intram intr-o discutie fara sens”, a detaliat Teodorovici.

Anul trecut, prima rectificare bugetara a fost facuta la inceputul lunii august. In ce priveste bugetul pe anul in curs, el a fost promulgat abia pe 15 martie, si doar pentru presedintele Iohannis nu mai avea nicio alta optiune la dispozitie. Seful statului a criticat insa guvernarea PSD-ALDE, aratand ca e “o mare gaura neagra pentru economie si societate”.

Amintim ca 2019 e an dublu electoral, urmand sa avem atat alegeri europarlamentare, cat si prezidentiale. Totodata, romanii vor fi chemati sa voteze si la un referendum pentru justitie, urmand ca presedintele Iohannis sa anunte care va fi intrebarea.

ziare.com