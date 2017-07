Guvernul impune plata CAS si CASS la nivelul salariului minim pentru anagajatii part-time. Exceptie fac studentii, elevii si pensionarii

Premierul Mihai Tudose a anuntat ca guvernul va aproba in sedinta de joi un act normativ care va impune plata CAS si CASS la nivelul salariului minim pe economie (1.450 lei in prezent) in cazul contractelor part-time.

Exceptie vor face studentii, elevii si pensionarii, pentru care angajatorii vor putea plati in continuare CAS si CASS la nivelul salariului prevazut in contractul part-time.

Premierul Tudose a afirmat, la inceputul sedintei de guvern, ca “devenise o practica” ca angajatii sa fie incadrati la un program part-time iar diferenta pana la salariul minim as fie platita “din mana, la negru”.

La acest moment, din calculul guvernantilor rezulta ca sunt, in total, 500.000 de contracte de munca part-time.

HotNews