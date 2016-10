Guvernul da toti banii pentru Cumintenia Pamantului

Statul va da toti banii pentru Cumintenia Pamantului, mai putin ce s-a strans deja din donatii.

Guvernul a decis miercuri sa completeze diferenta de suma necesara achizitionarii operei de arta a lui Constantin Brancusi, dupa ce din subscriptia publica s-au strans doar 1,2 milioane de euro, fata de 6 cat era prevazut.

Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al Guvernului, Liviu Iolu.

In sedinta de azi, Executivul a luat in calcul si prelungirea pana in 2019 a subscriptiei pentru cumpararea sculpturii, insa nu aceasta a fost varianta aprobata pana la urma, informeaza surse citate de Digi24.

Pana la sfarsitul lui septembrie, cand a expirat perioada in care se puteau face donatii, peste 100.000 de persoane au contribuit cu aproape 1,2 milioane de euro.

Amintim ca initial statul isi asumase sa plateasca doar 5 milioane de euro, acum suma alocata de la buget va fi de 9,8 milioane de euro.

Intreaga suma trebuie achitata pana pe 31 octombrie.