Guvernul da televiziunii si radioului public 300 de milioane de euro, aproape atit cat iau, din economia privata, toate sutele de siteuri, radiouri, ziare si televiziuni private la un loc!

Televiziunea publică va primi, potrivit proiectului de buget ajuns în dezbatere publică, 950 de milioane de lei.O creştere cu 662% faţă de 2016, când TVR avea doar 124.7 milioane de lei la dispoziţie.

Alocația bugetară preia finanțarea televiziunii publice după ce taxa radio-tv, plătită obligatoriu pe factura de electricitate, a fost eliminată.

Banii pe care TVR îi va primi în acest an vor acoperi, mai ales, datoriile acumulate în anii trecuţi. Televiziunea publică emite pe şase canale şi are 5 studiouri teritoriale.

De asemenea, Societatea Română de Radiodifuziune are un buget de 383 milioane lei, aproape dublu (+98,6%) faţă de 2016.

O stire de pe realitatea.net indica cele doua valori: 950 de milioane de lei pentru televiziune si 383 de milioane de lei pentru radioul public. Pentru ambele institutii, bugetul e crescut semnificativ. Nu de 7 ori in cazul TVR, pentru ca taxele de la contribuabil nu vor mai veni, dar, oricum, crescut. Interesanta este comparatia. Cele doua institutii, fiecare cu mai multe canale, string, impreuna, aproape 300 de milioane de euro. Bani de la buget. In acest timp, toata media privata, de la marile canale ProTV, Antena 1 si pina la Digi24, canalele de sport, dar si zecile de ziare nationale si locale, sutele de siteuri si zecile de radiouri, ZU, Europa FM, Kiss FM, blogurile si toate marcile pe care le consumati zilnic aduna 350 de milioane de euro din piata de publicitate intr-un an, scrie Tolo.ro