Guvernul creste toate pensiile de la 1 iulie, iar in martie pensia minima ajunge 520 de lei

Guvernul a decis, in sedinta de vineri, sa majoreze punctul de pensie cu 9%, pana la 1.000 de lei, ceea ce inseamna o majorare a tuturor pensiilor aflate in plata, care se calculeaza in functie de acest punct de pensie.

Decizia e prevazuta intr-o ordonanta de urgenta, care cuprinde numeroase masuri fiscale si/sau sociale, cu impact bugetar major.

“Ordonanta de urgenta stabileste ca, incepand cu data de 1 iulie 2017, valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 9% si va fi de 1.000 lei.

De asemenea, incepand cu 1 martie 2017, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, va creste la 520 lei”, se arata intr-un comunicat al Executivului.

Totodata, Guvernul a mai decis ca finantarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav sa se asigure “integral de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata”. Pana acum, finantarea se asigura in proportie de maximum 90% de la bugetul de stat.

In prima sa sedinta dupa cea inaugurala, Guvernul Grindeanu a luat mai multe masuri, care vizeaza zona bugetar-fiscala, cu impact major in economie.

Amintim: majorarea salariului minim brut la 1.450 de lei, cresteri salariale pentru artisti si angajatii din admnistratia publica locala, precum si dublarea burselor pentru studenti.