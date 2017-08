Guvernul creste salariile in MAI: 10% pentru politisti si 15% pentru angajatii civili

Guvernul a anuntat, vineri, cresteri salariale pentru politisti si personalul civil din Ministerul de Interne.

“Reparam o nedreptate in privinta salarizarii cadrelor din Ministerul Afacerilor Interne”, a spus premierul Mihai Tudose la inceputul sedintei de guvern.

Astfel, ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis ce majorari salariale se vor face in perioada urmatoare.

“Eliminam unele discrepante intervenite in salarizarea dintre militari si functionarii publici cu statut special constatate de catre noi cu majorarea salariilor cu 15% personalul militar si civil. Propunem pentru salariile politistilor din MAI o majorare cu 10% a cuantumului brut al salariului de functie.

De asemenea, propunem o majorare cu 15% a salariului personalului civil din institutille publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, cu exceptia personalului civil care a beneficiat deja din MApN. Intentionam sa eliminam sau sa mai facem un pas in eliminarea discrepantelor in ceea ce priveste stabilirea salariilor lunare”, a transmis Carmen Dan.

Amintim ca luni ministrul de Interne a anuntat ca va lua o decizie in privinta cresterii salariilor politistilor.

Tot luni, Carmen Dan a mai spus ca vor fi angajate in Politie 4.000 de persoane, avand in vedere deficitul de personal din sistem in urma pensionarilor anticipate. Ea a subliniat, insa, ca nu va fi modificat sistemul de calcul al pensiilor celor din MAI, iar cei care vor sa se pensioneze in aceleasi conditii ca si pana acum o vor mai putea face pana in 15 septembrie.

