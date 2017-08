Guvernul britanic a facut o gafa monumentala: A amenintat in scris cetateni UE cu expulzarea

Guvernul britanic a prezentat, miercuri, scuze dupa ce a trimis in jur de 100 de scrisori prin care informa cetateni ai Uniunii Europene ca nu mai au drept de sedere in Marea Britanie, tara pe care trebuie sa o paraseasca in termen de o luna, in caz contrar urmand a fi expulzati in baza legii imigratiei.

Greseala, stanjenitoare pentru guvernul britanic in contextul discutiilor cu UE privind drepturile post-Brexit ale cetatenilor europeni in Marea Britanie, a iesit la iveala dupa ce o finlandeza, Eva Johanna Holmberg, profesor de istorie asociat la Queen Mary University din Londra si casatorita cu un britanic, a facut publice pe Twitter detaliile scrisorii primite.

“Home Office vrea sa expulzeze un profesor finlandez casatorit cu un britanic si care plateste taxe in Marea Britanie, adica pe mine”, a scris Holmberg.

O purtatoare de cuvant a Ministerului de Interne de la Londra a prezentat scuze persoanelor care au primit astfel de scrisori, precizand ca s-a demarat o ancheta pentru a afla cum anume s-a produs aceasta greseala, transmit Reuters si DPA.

“Un numar limitat de scrisori au fost emise din greseala, iar noi am verificat de urgenta de ce s-a intamplat acest lucru. In prezent ii contactam pe toti cei care au primit o astfel de scrisoare pentru a lamuri faptul ca o pot ignora”, a precizat oficialul.

“Spunem absolut clar ca drepturile cetatenilor UE care traiesc in Marea Britanie raman neschimbate”, a insistat acesta.

Desi Marea Britanie a promis un acord generos post-Brexit pentru cetatenii UE de pe teritoriul sau, nu exista deocamdata o intelegere cu privire la modul in care vor fi protejate drepturile acestora.

Subiectul este unul din cele trei pe care UE vrea sa le solutioneze inainte de inceperea discutiilor cu privire la relatiile viitoare ale blocului comunitar cu Marea Britanie.