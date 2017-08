Guvernul ar pregati o ordonanta de urgenta prin care contributia la Pilonul II de pensii va fi redusa la jumatate

Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care contributia la Pilonul II de pensii va fi redusa la mai putin de jumatate, au declarat surse pentru Digi24.

Potrivit acestora, valorea nu este deocamdata stabilita. Se fac simulari de calcul si vor mai urma discutii pe aceasta tema.

Actul normativ ar urma sa fie adoptat in doua saptamani.

Primele informatii ca Guvernul pregateste un nou atac la pensiile private, ce va afecta aproximativ 7 milioane de romani, au aparut miercuri dimineata.

Jurnalistii de la Profit.ro anuntau ca, potrivit unor surse, se doreste ca de la 1 ianuarie anul viitor contributia virata la stat sa scada cu 50%.

“Intentia a fost anuntata de ministrul Finantelor, Ionut Misa, intr-o intalnire cu reprezentatii conducerii asociatiei profesionale a administratorilor de pensii private (APAPR). La intalnire, desfasurata saptamana trecuta, au fost prezenti si presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Leonardo Badea, vicepresedintele sectorului pensii private al ASF, Ion Giurescu, si Ovidiu Razvan Wlasopol, prim-vicepresedintele institutiei.

Reducerea ar trebui sa devina operationala de la 1 ianuarie si va afecta cei aproape 7 milioane de participanti la Pilonul II, prin reducerea dinamicii sumelor acumulate in conturile individuale de pensii”, ar fi declarat pentru Profit.ro sursele indicate.

Ulterior, ASF a dat asigurari ca nu umbla la Pilonul II de pensii.

“Pilonul II de Pensii este unul solid, care genereaza randamente pozitive cu beneficii pentru participanti. In luna iunie a anului 2017, rata nominala de rentabilitate a fondurilor de pensii administrate privat a fost de 4,91%. Valoarea totala a activelor nete inregistrata la 30 iunie 2017 de fondurile de pensii administrate privat a fost de 36,06 miliarde de lei (7,92 miliarde de euro), ritmul anual de crestere fiind de 30,76%”, arata ASF intr-un comunicat.

Institutia spune ca participa in mod regulat, in calitate de supraveghetor al pietei, la discutii cu reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, dar si cu ai altor institutii, inclusiv cu entitatile reglementate, pentru evaluari periodice ale modului in care functioneaza pietele supravegheate, si ca actualul mecanism de functionare a Pilonului II de Pensii nu este pus in discutie.

ASF, acuzata public ca minte

Reprezentantii Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) au iesit public pentru a contrazice declaratiile facute de ASF.

Reprezentantii APAPR au declarat pentru Profit.ro ca au fost informati, saptamana trecuta ca se doreste aplicarea unei astfel de diminuari.

Ei arata ca, in urma cu o saptamana, s-au intalnit cu ministrul Finantelor si cu conducerea Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) pentru o discutie in care le-au fost prezentate mai multe variante de reducere a contributiilor la Pilonul II de pensii.

Cel mai dramatic scenariu era o scadere cu 80%, masura fiindu-le prezentata ca urmand sa fie pusa in practica si nu doar ca o intentie. “Ne-a fost adus la cunostinta ca se doreste punerea in practica a unei reduceri. Am fost chemati sa luam nota ca asa se va intampla”, precizeaza reprezentantii APAPR pentru sursa citata.

