Guvernul anunta, de la sedinta PSD de la Neptun, ca va face modificari la Pilonul II de pensii

Vicepremierul Marcel Ciolacu a anuntat vineri, de la Neptun, unde social-democratii s-au adunat pentru a pune la punct strategia din Parlament de dupa vacanta de vara, ca, intr-adevar, Guvernul are de gand sa faca modificari la Pilonul II de pensii.

Ciolacu a insistat ca masurile nu vor fi luate pentru ca bugetul ramane fara bani, ci pentru ca, in urma analizelor, ar fi constata ca exista “anumite cifre care ne ingrijoreaza in ceea ce ii priveste pe viitorii pensionari”.

“Nu Guvernul a pornit discutia si nu dintr-un interes ca nu avem suficienti bani. Deja colectarea si cum vedem trendul nu sunt probleme de bani si vom veni cu o rectificare pozitiva. Pilonul II a plecat de la ASF, dansii, ca asta e meseria lor, d-aia sunt platiti, din cifre le-au iesit anumite concluzii. Au avut o intalnire cu administratorii de la Pilonul II de pensii si cu Ministerul Finantelor.

Nu este luata o decizie in ceea ce priveste Pilonul II de pensii, nu exista desfiintarea sau marginalizarea. Decizia politica a Guvernului Romaniei va fi de cum e mai bine pentru cetatenii Romaniei. Nu vreau sa intru in detalii in ceea ce priveste cifrele, cel mai bine e sa zica cei de la ASF.

Ne uitam in continuare pe cifre, exista anumite cifre care ne ingrijoreaza in ceea ce ii priveste pe viitorii pensionari. Este ceva ingrijorator in ceea ce priveste Pilonul II de pensii, dar nu ca in alte state unde s-a fugit cu banii. Este vorba de eficienta si o decizie in favoarea cetatenilor”, a spus Ciolacu, refuzand sa spuna ce scenarii se iau in calcul.

Vicepremierul a insistat ca nu vor fi luati bani din Pilonul II pentru Pilonul I, ci doar vor fi corectate problemele identificate de ei.

“Nu se duce niciun la suta, nu se iau bani din Pilonul II sa se duca in I. Cand vom avea intreaga analiza vom veni transparent. Ce nu inteleg e ca e normal sa se intample lucrurile astea. Cei de la ASF de aia sunt platiti sa analizeze, un guvern responsabil se implica si ia decizii in favoarea cetatenilor Romaniei. Nu se va lua o decizie peste noapte, se va lua o decizie transparenta cu actele pe masa”, a incheiat vicepremierul, anuntand jurnalistii ca nu mai accepta nicio intrebare pe subiect, si, daca vor lamuriri, sa se duce la ASF.

