Guvernul abroga peste o saptamana articolul din OUG prin care judecatorii puteau conduce parchete

Ministrul Justitiei Tudorel Toader a anuntat luni ca la nivelul Guvernului s-a decis abrogarea unuia dintre articolele controversate din cea mai recenta ordonanta de urgenta ce modifica Legile Justitiei.

Astfel, va fi abrogat Art 54 din OUG 7/2019, prin care se permitea ca judecatori sa conduca parchete.

“Cea mai dezbatuta problema pe care impreuna cu premierul am convenit sa o rezolvam se refera la Art 54 din OUG. Acela care permite astazi unui judecator sa devina procuror-sef dintre cei de la Parchetul General pe care ii numeste presedintele, la propunerea ministrului Justitiei.

Acolo erau doua teme care au fost puse in dezbaterea publica, exprimate de procurori, de judecatori. Legile Justitiei, asa cum le vorbim astazi, chiar nemodificate prin OUG, permit unui judecator sa treaca procuror, unui procuror sa treaca judecator, in primii ani de activitate, dupa care se specializeaza si merg mai departe.

Ati vazut ca am dat drumul la procedura de selectie a procurorului european din partea Romaniei. Acolo, procuror european din partea Romaniei si a oricarei tari poate fi atat un procuror, cat si un judecator. Cu faptul ca la baza procurorii pot trece judecatori, cu faptul ca am avut aceasta solutie in legislatia noastra privind legile justitiei, s-a justificat solutia de la articolul 54.

Data fiind aceasta situatie exprimata de procurori, care au fost nedumeriti la perspectiva de a le fi sef un judecator, am propus si am convenit sa abrogam complet Art 54. Se revine la reglementarea anterioara, ca procurori de rang inalt pot fi doar cei care indeplinesc conditiile legii si sa ii numeasca presedintele prin decret prezidential. Se abroga implicit si prevederea care muta competenta de la Sectia de procurori la plenul CSM”, a explicat Toader, intr-o declaratie de presa, refuzand la final sa raspunda la intrebarile jurnalistilor.

El a precizat ca abrogarea va fi facut-o printr-o alta ordonanta de urgenta care sa o corecteze pe prezenta, insa nu mai devreme de saptamana viitoare, avand in vedere ca acum el urmeaza sa plece la Bruxelles.

Declaratia ministrului a venit dupa ce la Guvern a avut loc o intalnire la care a participat alaturi de premierul Viorica Dancila si mai multi reprezentanti ai magistratilor: presedintele CSM, reprezentantii UNJR, ai Asociatiei Magistratilor din Romania, ai Asociatiei Procurorilor din Romania, ai Inspectiei Judiciare si ai Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor.

Toader a mai anuntat si ca s-a convenit “instituirea unui mecanism de dialog cu CSM”.