Guvernul a depus juramantul. Iohannis: Exista o linie rosie pe care guvernantii nu au voie sa o depaseasca. Afectarea independentei justitiei e de neacceptat

“Exista o linie rosie pe care guvernantii nu au voie sa o depaseasca. Afectarea independentei justitiei e de neacceptat”, le-a transmis luni presedintele Klaus Iohannis membrilor Guvernului Dancila la depunerea juramantului, la Palatul Cotroceni.

“Coalitia aflata la putere nu trebuie sa ignore semnalul transmis de sute de mii de romani care continua sa sustina in strada statul de drept”, a mai spus Iohannis.

“Sper ca o data cu investirea celui de-al treilea executiv sa inceteze si aceasta topaiala guvernamentala care a dus anul trecut la degradarea climatului social si la o stare de spirit care nu poate fi benefica dezvoltarii unei societi”, a spus seful statului, dupa ce ministrii au depus juramantul.

Acesta a criticat dur primul an de guvernare al PSD-ALDE, acuzand lipsa de coerenta la nivelul politicilor publice. o discrepanta majora intre promisiuni si starea de fapt, o “degringolada accentuata la nivelul tuturor institutiilor publice”, lipsa unor progrese notabile in sanatate si educatie, lipsa marilor proiecte de infrastructura si incercarea de a forta schimbarea legislatiei in domeniul Justitiei.

De asemenea, in politica fiscala, schimbarile promovate “au bulversat populatia si mediul de afaceri” iar “multi angajati reclama azi ca de fapt salariile lor vor scadea”.

“Va incepeti mandatul sub auspicii dintre cele mai nefavorabile. Aveti o misiune dificila”, i-a transmis Klaus Iohannis premierului Viorica Dancila, invocand “un capital de incredere redus, generat de erorile precedentelor doua cabinete”, si “factura esecului celor doua guverne anterioare”.

“Aveti cu atat mai mult obligatia sa depuneti toate eforturile pentru ca lucrurile sa revina pe fagasul normal. Este o situatie care a generat numeroase efecte negative in economie si societate. Lucrurile trebuie indreptate urgent”, a continuat presedintele, aratand ca in 2018, anul in care celebram centenarul Romaniei moderne, “e nevoie de solidaritate, unitate, coerenta la nivelul societatii”.

Seful statului a criticat si lipsa proiecte majore care sa reuneasca principalii actori din societate si care sa dea “o directie clara, neechivoca, in acord cu dorintele de intarire a statului de drept”.

“Oamenii isi doresc prosperitate intr-o tara in care politicienii respecta cetatenii, o tara care stie ce vrea si incotro se indreapta. E responsabilitatea dvs”, a mai spus Iohannis.

HotNews