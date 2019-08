Guvernul a decis: Cartelele PrePay se vor vinde doar cu buletinul. Amenzi de 5 ori mai mari pentru apelurile false la 112 

Cartelele PrePay se vor vine doar in baza unui document de identitate, a decis Guvernul printr-o ordonanta de urgenta adoptata marti.

“Prin actul normativ adoptat azi se institutie obligatia furnizorilor de servicii de telefonie mobila pentru care plata se face in avans de a furniza serviciul numai dupa ce au colectat datele de identificare ale utilizatorului cartelei SIM, care va beneficia de respectivele servicii.

Cu alte cuvinte, cartelele PrePay vor fi furnizate doar dupa ce persoanele care le achizitioneaza prezinta actele de identificare”, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, la finalul sedintei Executivului.

El a precizat ca obligatia intra in vigoare la 1 ianuarie 2020, iar de la 1 septembrie 2020 este practic interzisa furnizarea serviciilor pentru persoanele care nu au prezentat datele de identificare.

“Aceasta obligatie intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2020, iar incepand cu data de 1 septembrie 2020 este interzisa furnizarea serviciilor de telefonie destinate publicului la puncte mobile pentru care plata se face in avans prin intermediul cartelelor SIM ai caror utilizatori finali nu au pus la dispozitia furnizorului datele de identificare. Deci de la 1 septembrie 2020 nu se va mai putea vinde o cartela SIM fara sa fie prezentate actele de identificare ale utilizatorului”, a explicat Nelu Barbu.

Totodata, cei care detin deja cartele PrePay sau care le achizitioneaza pana la finalul anului au la dispozitie 8 luni pentru a transmite datele de identificare.

“In ceea ce priveste utilizatorii care au deja PrePay, inclusiv cei care achizitioneaza o cartela pana la data 31 decembrie 2019, acestia vor avea 8 luni la dispozitie, adica pana la 1 septembrie 2020, pentru a transmite datele de identificare.

In acest sens, furnizorii de telefonie mobila, impreuna cu autoritatile, vor initia campanii de informare”, a mai spus purtatorul de cuvant al Guvernului.

Totodata, potrivit OUG, amenzile pentru apelurile false la 112 vor creste de 5 ori, de la 1.000 de lei in prezent, pana la 5.000 de lei.

“Este nevoie o inasprire a sanctiunilor aplicate pentru cei care apeleaza in mod abuziv serviciul 112. Astfel de actiuni care genereaza costuri inutile si, mai grav, pun in pericol vietile celor care au cu adevarat nevoie de ajutor trebuie puternic descurajate.

Vom majora amenzile pentru persoanele care alerteaza in mod fals echipajele de interventie in situatii de urgenta. Maximul amenzii va fi crescut de 5 ori, de la 1.000 de lei la 5.000 de lei”, a anuntat Viorica Dancila la inceputul sedintei de guvern.

Totodata, premierul a spus ca actul normativ prevede imbunatarirea modului de preluare si gestionare a informatiilor de localizare a apelurilor prin 112.

Mai exact, subliniaza Dancila, se va crea cadrul legal pentru a fi implementat rapid sistemul de tip AML, care va permite localizarea mult mai precisa a celor care apeleaza serviciul national unic 112.

“Dupa cum stiti, imediat dupa tragedia de la Caracal, am cerut o analiza ampla a legislatiei, pentru a veni rapid cu modificari necesare, astfel incat sa recladim increderea cetatenilor in institutii.

Am identificat un pachet amplu de masuri, pe care le punem treptat in practica, atat pentru a imbunatati modul de actiune in situatii de urgenta, cat si pentru descurajarea criminalitatii.

Aprobam azi un act normativ prin care asiguram un raspuns cat mai promt la urgentele cetatenilor, prin imbunatarirea modului de preluare si gestionare a informatiilor de localizare asociate apelurilor prin 112. Astfel, creem cadrul legal pentru o implementare rapida a sistemului de tip AML, care va permite localizarea mult mai precisa a celor care apeleaza serviciul national unic 112”, a precizat Dancila.

La inceputul lunii, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a spus ca sistemul Advanced Mobile Location (AML), care permite localizarea rapida a celor care suna la 112, va fi implementat dupa ce se va realiza modificarea legislatiei, astfel ca va mai dura o perioada.

Seful DSU a precizat, insa, ca sistemul nu costa 28 de milioane de euro, asa cum se vehicula in spatiul public, ci sub un milion de euro.

Intrebat de ce nu a fost implementat pana in prezent, Arafat a raspuns: “Pentru ca sistemul nu a existat pana in 2016, pentru ca standardizarea europeana a fost facuta in 2016, au inceput sa-l implementeze tarile europene. Nu suntem ultimii din Europa care nu-l avem. Sunt si alte tari”.

ziare.com