Guvernul a aprobat rectificarea bugetara fara avizul CSAT

Guvernul a adoptat miercuri proiectul de rectificare bugetara, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, sustinand in continuare ca rectificarea este pozitiva.

Proiectul a fost adoptat fara avizul CSAT.

De altfel, Viorica Dancila anuntase la inceputul sedintei de Guvern ca rectificarea bugetara va fi aprobata, argumentul sau fiind ca Executivul “si-a indeplinit obligatia de a informa CSAT”.

“Guvernul nu va accepta ca drepturile romanilor la pensii, salarii sa fie periclitate de lupta politica. Am incercat sa il facem pe Klaus Iohannis sa inteleaga ca lupta politica nu poate afecta aceste drepturi. Mi-as fi dorit ca acest proiect sa fie obiectul, rezultatul unui consens intre Presedintie si Guvern.

Orice situatie complexa are cel putin o solutie. Solutia aleasa de guvern este sa mearga mai departe cu adoptarea rectificarii. Ne-am indeplinit obligatia de a informa CSAT”, a declarat Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern.

Totodata, Viorica Dancila a cerut si ea desecretizarea sedintei CSAT de ieri, solicitare facuta si de ministrul de Finante Eugen Teodorovici, afirmand ca a fost uimita de declaratia facuta de presedintele Iohannis.

“Pana la un punct pot intelege nemultumirea presedintelui de diminuarea unor fonduri pe care nu le-a cheltuit. Am primit cu uimire declaratia de ieri a presedintelui si pentru a nu exista niciun dubiu privind suspendarea sedintei CSAT e nevoie ca stenogramele sa fie desecretizate”, a subliniat Dancila.

Mentionam ca proiectul de rectificare nu aparea pe ordinea de zi a sedintei Guvernului, astfel ca a fost introdus pe ordinea suplimentara.

Anuntul Vioricai Dancila vine dupa ce presedintele Klaus Iohannis invitase, joi, la ora 11:00, Guvernul la Cotroceni, pentru consultari pe tema rectificarii bugetare.

Joi Dancila are programata o vizita oficiala in Spania, in care a anuntat ca se va duce, printre altii, cu Paul Stanescu, Theodor Melescanu si Mihai Fifor.

“Ma voi afla maine intr-o vizita in Spania, unde voi avea o intrevedere cu omologul meu spaniol si voi fi primita de Regele Spaniei. Vom discuta despre aspecte de cooperare pe plan european dintre Romania si Spania, aprofundarea relatiei bilaterale in domeniul economic, al apararii, al administratiei publice si absorbtiei fondurilor europene. Voi fi insotita de domnul vicepremier si ministrul al Dezvoltarii Regionale, de ministrul de Externe, cel al Apararii, ministrul Mediului de Afaceri precum si de ministrul Fondurilor Europene”, a precizat Dancila.

ziare.com