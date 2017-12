Guvernul a aprobat eliminarea taxei clawback pentru imunoglobuline

Guvernul a aprobat joi printr-o ordonanta de urgenta suspendarea temporara, pentru o perioada de pana la 2 ani, incepand 1 ianuarie 2018, obligatia de plata a taxei de clawback pentru detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor derivate din sange uman sau plasma umana. Surse guvernamentale au declarat pentru HotNews.ro ca ordonanta de urgenta va prevedea insa ca pe viitor si alte medicamente sa poata fi scutite de taxa clawback printr-o simpla hotarare de guvern.

“Aceasta masura are ca scop asigurarea disponibilitatii permanente a tratamentelor cu medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) si din bugetul Ministerului Sanatatii. Astfel, vor fi evitate pe viitor situatiile cauzate de lipsa de pe piata a disponibilitatii acestor medicamente, situatii care au impact direct asupra sanatatii publice”, se arata intr-un comunicat al Ministerului Sanatatii.

Potrivit acestuia, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate rezultat ca urmare a exceptarii pentru o perioada determinata de 2 ani a detinatorilor de autorizatie de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane, prin reprezentantii legali ai acestora de la plata contributiei trimestriale, bugetul FNUASS se completeaza cu sume care se aloca de la bugetul de stat.

Reamintim ca in noiembrie guvernul l-a numit, printr-o miscare surprinzatoare, la sefia Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pe sefului Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice, una dintre cele mai puternice organizatii de lobby din industria farma.

Reamintim ca taxa de clawback, introdusa in 2010, impune producatorilor de medicamente – nu distribuitorilor si nici farmaciilor – sa returneze statului roman o parte din profitul realizat in urma vanzarilor de medicamente compensate care depasesc suma alocata acestora de la Fondul National de Asigurari. Producatorii exercita de atunci un lobby intens pentru eliminarea taxei, lobby la care au rezistat toate guvernele de pana in acest moment.