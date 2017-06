Grindeanu: Dupa OUG 13 am vrut sa renunt, am ramas la rugaminti

Guvernul Grindeanu a fost demis miercuri, de propriul partid, prin motiune de cenzura in urma conflictului iscat intre Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu. Motiunea a trecut cu 241 de voturi pentru. Se pare ca parlamentarii minoritatilor nationale au facut diferenta, avand in vedere ca au fost singurii din Opozitie care au participat la vot.

PSD si ALDE urmeaza acum sa gaseasca un nou premier care sa fie acceptat de presedintele Klaus Iohannis, dupa care sa-si faca echipa guvernamentala. Seful statului deja a anuntat ca luni cheama partidele la Cotroceni pentru consultari.

La inceputul saptamanii, Liviu Dragnea spunea ca discutiile despre un nou guvern vor incepe imediat dupa motiune, iar de data aceasta o sa propuna mai multe variante de premier, pentru ca si acum il “ustura” decizia unei singure propuneri.

- Le multumesc celor care mi-au fost alaturi mie si celor de langa mine. Energia lor mi-a dat puterea sa trec cu capul sus prin aceste zile complicate pentru Romania.

Declaratiile lui Grindeanu dupa motiune:

- O sa-mi fac datoria pana la capat, pana cand tara va avea un guvern functional.

- Sper ca votul de azi, din Parlament, sa nu fie o mare greseala, iar PSD sa numeasca viitorul premier. Important este sa iesim din acest blocaj si sa transmite investitorilor si cancelariilor din lumea intreaga ca Romania ramane un mediu stabil si predictibil.

- Romanii sa simta cat mai putin efectele crizei politice. PSD nu inseamna Liviu Dragnea, nici Sorin Grindeanu.

- Voi ramane in PSD, care nu trebuia sa treaca prin asemenea incercare, sa-si dea jos propriul guvern, pentru ca asa vrea un singur om. Sper ca in 6 luni de zile sa nu ajungem intr-o situatie similara, Romania nu ar merita asa ceva.

- Le multumesc tuturor ministrilor. De asemenea, ii multumesc lui Victor Ponta, apreciez foarte mult ca a fost alaturi de mine in aceste zile. Am facut ceea ce cred in continuare ca este mai bine. Am ales calea cea ami grea – sa nu accept functii, sa nu accept compromisuri, sa nu fac intelegeri mai mult sau mai putin oculte, sa nu ma rog de nimeni, sa nu negociez cu nimeni.

Intrebari

Despre voturile minoritatilor si majoritatea PSD – ALDE: Vor fi probleme la numirea unui nou premier?

- Toata aceasta nebunie politica s-ar putea sa duca la pierderea guvernarii de catre PSD si de catre coalitie. Cei care le-au facut vor trebui sa raspunda, daca acesta va fi scenariul viitor.

- Sunt de 21 de ani in PSD, nu ma schimb peste noapte, nu schimb partidul asa cum unii au facut acest lucru. Asta este datoria fiecaruia dintre noi, in primul rand fata de noi si dupa aceea fata de altii.

Ce ati discutat inainte de motiune cu presedintele PSD?

- Fiecare dintre noi si-a exprimat punctele de vedere – eu ca nu renunt decat in conditiile anunate.

Cum va arata viitorul premier?

- Nu as vrea sa speculez. Mie mi-a intarit aceasta parere pe care o aveam inclusiv discursul de azi din Parlament al dlui presedinte Liviu Dragnea – ca el a castigat alegerile, ca le putea sa ajunga, dar nu s-a putut.

Ati discutat cu presedintele Iohannis dupa vot?

- Da.

Ne puteti spune…?

- Nu.

Victor Ponta ramane in functie?

- Va ramane pana la sfarsitul mandatului.

Va asteptati ca cei care au votat pentru sustinerea Guvernului sa fie exclusi din partid?

- Nu vreau sa speculez, este foarte bine ca se organizeaza acest CEx in acest weekend, rapid. Poate asa cei carora li s-au promis functii o sa vada adevarul, daca va fi o decizie transparenta. M-as bucura sa fie asa, sa voteze la vedere absolut toate nominalizarile.

Ce ati simtit in momentul in care ati vazut ca ministrii voteaza imptoriva propriului guvern?

- Eu cred ca a fost un vot impotriva lor. In momentul in care vii si arati ca tara e pe fagasul corect, avem cea mai mare crestere economica, inseamna ca s-au facut lucruri bune. Faptul ca vii si nu-ti sustii acele lucruri bune care s-au facut, pentru mine e un mare semn de intrebare. Daca tot e asa de mare incredere, de ce sa fie votul controlat?

- Au fost vreo 4 randuri de controale, pana sa ajungi la urna de vot.

Acesti ministri care au votat impotriva lor ar trebui sa se regaseasca si in viitorul Guvern?

- Daca as fi in locul dlui Dragnea, nu i-as mai pune.

Cu cine v-ati intalnit la Vila Lac 1? Cine pe cine a sunat – dvs pe Iohannis sau invers?

- La Vila Lac 1 m-am intalnit cu Victor Ponta si cu parlamentari din Timis, Caras…

- Eu l-am informat pe presedinte despre votul din Parlament, dupa care am avut o discutie telefonica. Informarea a plecat de la mine catre presedinte, prin sms.

Ce functie v-a fost oferit pentru a va da demisia?

- Am preferat sa aleg aceasta cale, pentru ca o consider in continuare calea corecta pentru Romania. Calea usoara pentru mine ar fi fost sa gasesc aceasta solutie de compromis, sa ma inteleg cu cei care mi-au propus. N-as fi fost corect fata de mine, Sorin Grindeanu, prim-ministru al Romaniei.

- Raman in aceasta functie, important pentru mine este sa guvernam, sa avem grija de viitorul tarii. Imi doresc ca viitorul premier sa fie membru PSD.

Cel mai mare regret ramane Ordonanta 13?

- As fi dat in mod sigur Ordonanta 14. Pana a se ajunge acolo, probabil ca puteau fi facute alte lucruri. Am spus si azi in Parlament ca eu chiar am crezut ce mi s-a spus – ca o sa am in dreapta mea un prieten care ma va ajuta. Am venit de la Timisoara din postura de presedinte de CJ. Am fost chemat sa ocup aceasta functie si primul meu raspuns a fost “nu”, pentru ca aveam foarte multe lucruri de facut la Timisoara, impreuna cu echipa de acolo.

- Am cedat acestor rugaminti ale colegilor, rugaminti venite din dorinta de a nu se pierde acele milioane de voturi pe care PSD le-a pierdut in alegeri. Am inteles acel lucru.

- Sunt interesante niste etape dupa ordonanta. Am spus mai multor colegi din partid ca eu vreau sa renunt, ca nu e normal sa mai raman, cu rugaminti ale aceluiasi CEx, in unanimitate – ‘Nu, aveti sustinerea’. Si atunci am inteles iarasi ca este de datoria mea sa raman, pentru ca altfel tot ceea ce gandisem, ca program guvernamental, exista riscul sa nu fie pus in practica.

Cand veti face public toate raspunsurile la ce s-a intamplat in acea seara? Au ramas foarte multe semne de intrebare.

- Am venit aici si am facut anuntul despre Ordonanta 14. Nici acea conferinta de presa nu a fost simpla, cu sute de mii de oameni in fata. Nu poti sa faci conferinta de presa de pe scari si din alta parte.

V-a cerut dl Dragnea sa nu dati Ordonanta 14?

- Astazi nu detaliem.

Ce sfaturi aveti pentru Dragnea in relatia cu noul premier?

- Imi doresc sa fie de la PSD viitorul premier, dar ramane de vazut.

- Mi-as dori de la relatia Liviu Dragnea – stiu vreo 5 to be elected premieri, sa nu existe agende si scopuri ascunse. Pentru ca am avut aceasta senzatie in ultima luna, cand de fapt mi s-a si spus: ‘Tu chiar nu stiai ca e un guvern de sacrificiu?’ Nu!. Si cred ca mi-am facut treaba si mare treaba din ministri si-au facut treaba, dovada sunt rezultatele economice.

- Si pana cand dl Dragnea nu va intelege ca primul ministru este al Romaniei, al Romaniei, nu este un prim-ministru al Romaniei…

- Nu vreau sa raspund la toate atacurile si la tot ce s-a intamplat in ultimele zile asupra mea si asupra apropiatilor. Am reusit sa rezist la aceste atacuri. Trecand acest moment, nu o sa raspund acum.

- In mod sigur, zilele urmatoare o sa merg la Timisoara, sa-mi vad familia.

Ce statut aveti in PSD?

- Nu-mi este clar, ca disparuse Statutul PSD de pe site, hartia nu venise de la Timis.

Va este teama ca s-ar putea razbuna in vreun fel apropiatii lui Dragnea?

- La mine, marea problema a fost tocmai aceasta, ca nu aveau cu ce. Eu sper sa nu, fata de apropiatii mei si fata de cei care si-au declarat pe fata sustinerea fata de mine si fata ce ceilalti. Cred ca s-a depasit acest moment, desi nu sunt foarte sigur. De ce sunt sigur – ca nu s-a depasit momentul fricii, de care aminteam si la Timisoara, si azi in Parlament.

Ati spus despre agende ascunse.

- O agenda ascunsa ar putea fi cea legata de faptul ca si urmatorul prim-ministru sa stea tot 5 luni, pana cand scoatem o evaluarea care nu are legatura cu realitatea, organizam chestiuni la fel ca si pana acum si dam jos propriul guvern. Asta ar fi o agenda ascunsa, de care unii dintre colegii mei nu erau informati.

Ce ar castiga?

- Credeti ca eu trebuie sa raspund sau cei care au facut-o.

Despre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Va simtiti o tinta?

- Cred ca Ministerul Justitiei si ministrul trebuie sa vada. Te simti tinta in momentul in care te simti vinovat. Te simti in momentul in care te simti ca ai facut anumite lucruri ilegale.

Care ar fi primul sfat pe care l-ati da viitorului premier?

- Sa nu creada in prietenia cu Liviu Dragnea.

