Grindeanu: Am primit SMS de la un număr necunoscut: “Succes. Klaus Iohannis”

Sorin Grindeanu a relatat vineri cum a aflat că a fost desemnat: a primit un SMS de la un număr pe care nu îl cunoştea, cu următorul text: ”Succes. Klaus Iohannis”. El a spus că l-a sunat pe Liviu Dragnea pentru a-i confirma că este numărul de telefon al preşedintelui.

”Pe parcursul zile de ieri (joi – n.r.) am avut tot felul de informaţii contradictorii. Azi dimineaţă am primit un SMS de la domnul preşedinte Klaus Iohannis, eu nu aveam numărul dânsului. L-am sunat pe domnul preşedinte Dragnea, neavând numărul preşedintelui Iohannis. În aceste zile te poţi aştepta la orice. După ce am primit confirmarea, i-am mulţumit domnului preşedinte pentru încrederea acordată”, a relatat Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Răspunzând întrebărilor jurnaliştilor, Sorin Grindeanu a spus că SMS-ul de la şeful statului era următorul: ”Succes. Klaus Iohannis”.

În privinţa întâlnirii pe care a avut-o joi cu preşedintele Iohannis, Grindeanu a spus că au fost discuţii ”decente”, iar şeful statului nu i-a cerut lista membrilor viitorului Cabinet.

”E de guiness anunţarea desemnării prim-ministrului prin SMS”, a intervenit şi liderul ALDE Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de desemnare a lui Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru.

”Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 30 decembrie a.c., decretul privind desemnarea domnului Sorin Mihai Grindeanu în calitate de candidat la funcţia de prim-ministru, pentru a cere votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi listei noului Guvern, potrivit art. 103 alin. (2) din Constituţia României, republicată”, a anunţat Administraţia prezidenţială într-un comunicat de presă.

De obicei, un astfel de anunţ era făcut de către şeful statului la Cotroceni, unde era invitat şi prezentat public şi cel care era desemnat.

Sorin Grindeanu, propus de PSD pentru funcţia de prim-ministru, a avut o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis, joi, la Palatul Cotroceni. Discuţia a durat aproximativ jumătate de oră.