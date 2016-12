Greii din IT s-au intalnit cu Trump: Ce sugereaza locurile la masa si care a fost marele absent

Presedintele ales al SUA, Donald Trump, s-a intalnit miercuri cu greii din industria IT si tehnologie. Au fost reprezentanti ai Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, dar si Tesla sau Uber. Nu insa si Twitter. Felul in care au fost asezati invitatii la masa este amplu dezbatut de presa americana.

Intalnirea, la care presa nu a participat, dar la care au luat parte trei dintre copiii lui Trump, asezati in capul mesei, a avut loc in Trump Tower.

Fotografii de la eveniment au fost facute publice, iar acestea au fost disecate de presa americana. Aceasta a tras si niste concluzii legat de felul in care au fost asezati la masa invitatii, mai ales ca multi dintre cei prezenti l-au criticat pe Trump in campania electorala.

Astfel, potrivit profesorului Adam Galinsky, de la Scoala de Business Columbia, unde sunt asezati la masa oameni de o asemenea importanta face diferenta si poate spune multe.

Trump, la mijlocul mesei

Un prim aspect care sare in ochi e locul in care e pozitionat Trump: la mijlocul mesei. E o procedura standard ca la astfel de evenimente, spre deosebire de intalnirile de afaceri, cel care a lansat invitatiile sa stea la mijlocul mesei si nu in capul acesteia (asa cum se intampla la intrunirile de afaceri), explica expertul, conform Business Insider.

Desi e greu pentru cei aflati de aceeasi parte a mesei cu Trump sa il priveasca, simbolica transmisa e ca acesti oameni sunt din tabara sa. In fotografiile oficiale, care e obligatoriu sa il aiba ca figura centrala pe Trump, acesta apare, astfel, langa figuri usor de recunoscut, cum sunt Jeff Bezos, CEO al Amazon, Tim Cook, CEO al Apple, sau Sheryl Sandberg, de la Facebook.

Includerea lui Sheryl Sandberg si a Safrei Catz, de la Oracle, de aceeasi parte a mesei, in stanga si dreapta lui Trump, e o strategie ca in fotografii sa apara si cate o femeie.

Un alt aspect important este ca membri ai aceleiasi echipe au fost asezati in parti diferite ale mesei (cazul Google si Microsoft), chiar la capete opuse. “Aranjamentul la masa poate fi o strategie in crearea de conexiuni sau in reducerea comunicarii”, mai explica expertul. Sau poate fi doar o cale de a arata ce autoritate are Trump.

Donald Trump a fost flancat, la stanga si la dreapta, de vicepresedintele ales Mike Pence si de Peter Thiel, cel care a pus bazele sistemului de plati online PayPal, sustinator declarat al lui Trump, dar si membru al comunitatii gay.

Marele absent

In orice caz, marea absenta de la intalnire a fost Twitter. Nu a fost nimeni invitat din partea Twitter, chiar daca e clar ca aceasta este reteaua sociala preferata a presedintelui ales. Acesta evita conferintele de presa, preferand sa comunice mai degraba pe aceasta platforma, pentru a nu-i fi denaturate spusele.

Conform The Independent, care citeaza Politico, Jack Dorsey, CEO de la Twitter, nici nu a fost invitat. Motivul ar fi faptul ca, in timpul campaniei, Dorsey ar fi intervenit personal pentru a opri echipa de campanie a lui Trump sa creeze un emoji nefavorabil lui Hillary Clinton.

Versiunea transmisa oficial de echipa lui Trump, pentru lipsa de la masa tratativelor a companiei, a fost ca Twitter nu e o companie suficient de mare pentru a fi invitata.

La intalnirea de miercuri, Trump si-a asigurat interlocutorii de intregul sau sprijin, afirmand ca el sau echipa sa poate fi sunat oricand, in orice problema.

“Vrem sa continuati cu aceste inovatii incredibile… Orice putem face ca acest lucru sa se intample in continuare vom face, vom fi acolo pentru voi”, a spus Trump. “Imi puteti suna oamenii, ma puteti suna pe mine. Nu conteaza”, a mai adaugat el.

Miercuri, Elon Musk si Travis Kalanick, directorul executiv al Uber, au acceptat sa fie consilieri ai lui Trump.

ziare.com