Gregorian Bivolaru va fi eliberat azi din inchisoare

Liderul MISA, “gurul” Gregorian Bivolaru, va fi eliberat, miercuri, din inchisoare, dupa ce procurorii nu au facut recurs si au acceptat decizia de eliberare conditionata luata de Judecatoria Bistrita, care astfel a ramas definitiva.

Decizia de eliberare conditionata a liderului MISA a fost luata in 7 septembrie de Judecatoria Bistrita, iar procurorii nu au contestat in termen horaratea de punere in libertate a lui Gregorian Bivolaru.

Conform avocatilor liderului MISA, Gregorian Bivolaru a solicitat eliberarea conditionata intrucat legislatia prevede ca persoanele care au depasit varsta de 60 de ani pot fi eliberate conditionat dupa ce au executat o treime din pedeapsa.

Liderul MISA, condamnat la 6 ani de inchisoare cu executare pentru acte sexuale cu un minor, a fost incarcerat la Bistrita la finele lunii februarie.

In iunie 2013, Gregorian Bivolaru a fost condamnat, de instanta suprema, definitiv, la sase ani de inchisoare cu executare.

Gregorian Bivolaru a plecat din Romania in anul 2004, iar in 2005 a primit azil politic in Suedia. Pe 26 februarie 2016 a fost prins de autoritatile franceze in timp ce se afla la un targ in Paris. Pe parcursul judecarii cererii de extradare, autoritatile suedeze au informat magistratii francezi ca il mentin pe Gregorian Bivolaru ca azilant.

