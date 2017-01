Gratierea merge in Parlament. Modificarile Codurilor si dezincriminarea abuzului, adoptate prin OUG (Surse)

Guvernul Grindeanu merge inainte cu gratierea si modificarea codurilor penale, dupa cum a anuntat luni ministrul Florin Iordache, dupa dezbaterea publica ce a avut loc la Ministerul Justitiei. Necunoscut insa este modul in care vor fi trecute aceste initiative legislative.

Varianta ca ambele sa fie adoptate prin ordonanta de urgenta a cam fost abandonata, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a intervenit in sedinta de Guvern in care ar fi urmat sa se intample acest lucru si apoi zeci de mii de oameni au iesit in strada in ultimele saptamani pentru a apara Justitia.

Urmeaza insa miercuri o noua sedinta de Guvern, unde ministrul Iordache a promis ca va veni cu “acte coerente” pentru a “rezolva” problema. Si surse apropiate situatiei au declarat, pentru Ziare.com, ca rezolvarea a fi fost gasita.

Astfel, se pare ca Guvernul va duce gratierea in Parlament, prin proiect de lege, unde calculele politice arata ca are oricum sanse sa treaca, avand in vedere majoritatea comfortabila de care se bucura PSD.

In schimb, modificarile la codurile penale, adica acele masuri despre care institutiile din justitie au avertizat ca ar duce la dezincriminarea abuzului in serviciu, a conflictului de interese si ar face inutila institutia denuntatorului, ar urma sa fie adoptate prin ordonanta de urgenta.

Iar un semnal in acest sens a venit marti chiar de la seful PSD, Liviu Dragnea, pe holurile Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde s-a prezentat pentru primul termen in dosarul in care este acuzat de instigare la abuz in serviciu.

Intrebat ce sfat ar da Guvernului in legatura cu modificarile din Justitie, Dragnea a recomandat sa se uite la ce au facut “inaintasii”.

“L-as sfatui (pe Florin Iordache, n.red.) sa se inspire din experienta inaintasilor, a guvernelor precedente, daca sa se dea prin ordonanta de urgenta sau nu. Daca s-a mai dat vreo gratiere prin ordonanta de urgenta, poate sa o dea”, le-a spus Dragnea jurnalistilor.

Dupa caderea comunismului nu s-au dat decat trei legi de gratiere, in 1990, 1997 si 2002, niciuna prin ordonanta de urgenta. In schimb, in toamna anului trecut Guvernul Ciolos a adus peste 150 de modificari Codului Penal si celui de Procedura Penala prin ordonanta de urgenta.

Ministerul Justitiei motiva atunci urgenta invocand “numarul relativ mare de texte declarate neconstitutionale si care nu au fost puse in acord cu legea fundamentala”, fapt ce “poate determina interpretari diferite in jurisprudenta de natura a afecta drepturi si libertati fundamentale ale cetatenilor”. Mai existau atunci si mai multe proceduri de infringement, “unele dintre ele aflate in stadii avansate”, ceea ce risca sa duca la condamnarea Romaniei de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene.

Guvernul Ciolos explica atunci si de ce adopta modificarile fara o dezbatere publica prealabila: “datorita amplorii fenomenului si a consecintelor negative anterior prezentate asupra interesului public general, consideram ca o eventuala legiferare pe alta cale decat delegarea legislativa, chiar in procedura de urgenta, nu ar fi de natura sa inlature de indata aceste consecinte negative care continua sa se produca asupra interesului public general care vizeaza increderea societatii in justitie”.

