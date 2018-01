Globurile de Aur 2018: “Big Little Lies” si “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, marii castigatori

A 75-a ediţie a galei Globurilor de Aur a fost organizată duminică seară, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

Drama “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, conduce în topul premiilor dedicate cinematografiei, cu patru Globuri de Aur, în timp ce serialul HBO “Big Little Lies” a dominat categoriile dedicate televiziunii, cu patru trofee din şase nominalizări.

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” a primit unele dintre cele mai importante premii ale galei, cele pentru cel mai bun film-dramă, cel mai bun scenariu, cel mai bun rol principal feminin (Frances McDormand) şi cel pentru cel mai bun rol secundar masculin (Sam Rockwell), potrivit goldenglobes.com.

Lungmetrajul “The Shape of Water”, de Guillermo del Toro, care primise cele mai multe nominalizări – şapte – la premiile Globul de Aur 2018, a plecat acasă doar cu două trofee, cel pentru regie şi cel pentru cea mai bună coloană sonoră, atribuit lui Alexander Desplat.

Prezentatorul Seth Meyers a dat startul, duminică seara, la Los Angeles, galei de decernare a Globurilor de Aur, o ceremonie marcată de scandalul sexual de la Hollywood declanșat odată cu dezvăluirea comportamentului reprobabil pe care ani de zile l-a avut celebrul producător Harvey Weinstein.

„Ne aflăm în 2018, marijuana este în cele din urmă autorizată, iar hărţuirea sexuală nu mai este. Va fi un an bun”, a spus prezentatorul Seth Meyers.

Așa cum era de așteptat, Guillermo del Toro a primit duminică seară, în cadrul celei de a 75-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun regizor pentru filmul „The Shape of Water”. Povestea de dragoste fantastică dintre o femeie mută și solitară şi un monstru reptilian a primit un Glob de Aur şi pentru coloana sa sonoră, care i-a fost decernat compozitorului francez Alexandre Desplat.

Regizorul a concurat la această categorie importantă cu nume mari precum Martin McDonagh („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”), Christopher Nolan („Dunkirk”), Ridley Scott („All the Money in the World”) şi Steven Spielberg („The Post”).

Guillermo del Toro a ratat însă premiul și pentru cel mai bun scenariu, la care fusese de asemenea nominalizat, dar care i-a fost acordat lui Martin McDonagh pentru „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

LISTA COMPLETĂ A CÂȘTIGĂTORILOR LA GLOBURILE DE AUR 2018

Iată cele 25 de premii decernate în cadrul galei de duminică seară de la Beverly Hilton Hotel.

Cel mai bun film categoria dramă: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

Cel mai bun film categoria musical sau comedie: “Lady Bird”

Cea mai bună actriţă într-o dramă: Frances McDormand (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”)

Cel mai bun actor într-o dramă: Gary Oldman (“Darkest Hour”)

Cea mai buna actriţă într-un film musical sau comedie: Saoirse Ronan (“Lady Bird”)

Cel mai bun actor într-un film musical sau comedie: James Franco (“The Disaster Artist”)

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro (“The Shape of Water”)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Janney (“I, Tonya”)

Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”)

Cel mai bun scenariu: Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”)

Cel mai bun film de animaţie: “Coco”

Cel mai bun film într-o limbă străină: “In the Fade” (Germania-Franţa)

Cea mai bună coloană sonoră originală: Alexandre Desplat(“The Shape of Water”)

Cel mai bun cântec original: “This Is Me” (The Greatest Showman)

Cel mai bun serial de televiziune categoria dramă: “The Handmaid’s Tale”

Cel mai bun serial de televiziune categoria musical sau comedie: “The Marvelous Mrs. Maisel”

Cel mai bun miniserial sau film de televiziune: “Big Little Lies”

Cea mai bună actriţă într-un miniserial sau film de televiziune: Nicole Kidman (“Big Little Lies”)

Cel mai bun actor într-un miniserial sau film de televiziune: Ewan McGregor (“Fargo”)

Cea mai buna actriţă într-un serial de televiziune dramatic: Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”)

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune dramatic: Sterling K. Brown (“This Is Us”)

Cea mai buna actriţă într-un serial de televiziune musical sau comedie: Rachel Brosnahan (“The Marvelous Mrs. Maisel”)

Cel mai bun actor într-un serial de televiziune musical sau comedie: Aziz Ansari (“Master of None”)

Cea mai buna actriţă în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Laura Dern (“Big Little Lies”)

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserial sau film de televiziune: Alexander Skarsgard (“Big Little Lies”)

Oprah Winfrey a devenit duminică seară prima femeie de culoare care a primit un Glob de Aur pentru întreaga activitate, prilej cu care a rostit un discurs pasionat de susţinere a celor care au denunţat comportamentul sexual inadecvat de la Hollywood şi nu numai, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Actriţă, producătoare de filme şi de televiziune şi managerul propriului post de televiziune (OWN), Winfrey, 63 de ani, a fost răsplătită pentru faptul că este un model pentru femei şi o persoană care a promovat personaje feminine puternice.

Oprah Winfrey, care la fel ca cele mai multe dintre participantele la gală a purtat o rochie neagră în semn de solidaritate cu victimele comportamentului sexual neadecvat, a fost prima femeie de culoare care a primit premiul Cecil B. De Mille, alăturându-se unor personalităţi precum Meryl Streep, Steven Spielberg, Barbra Streisand şi Sophia Loren.

Winfrey s-a folosit de discursul său de mulţumire pentru a elogia femeile care şi-au împărtăşit poveştile lor privind hărţuirea sexuală şi abuzurile suferite, afirmând că „o nouă zi este la orizont” pentru fete şi femei.

Ea a reamintit că a fost inspirată în copilărie de laureatul premiului Cecil B. DeMille Sidney Poitier, primul actor de culoare care a câştigat un Oscar pentru cel mai bun actor.

Oprah Winfrey a produs şi a jucat în 2014 în filmul despre mişcarea pentru drepturi civile „Selma” şi în 2017 în „The Immortal Life of Henrietta Lacks”. Ea a fost nominalizată la Oscar în 1986 pentru rolul ei din „The Color Purple”, pe care mai târziu l-a finanţat ca musical.

PRODUCȚIILE CU CELE MAI MULTE NOMINALIZĂRI LA GLOBURILE DE AUR 2018

Gala de la hotelul Beverly Hilton este considerată un indicator pentru Oscaruri, chiar dacă Globurile de Aur, decernate de circa 90 de jurnalişti din Asociaţia presei străine de la Hollywood (HFPA), reprezintă un barometru mai puţin fiabil decât alte premii decernate de profesioniştii din domeniu precum SAG sau DGA, sindicatul actorilor şi respectiv cel al regizorilor.

În total, 25 de premii vor fi acordate duminică: 14 pentru filme de marele ecran şi 11 pentru producţii de televiziune.

Lungmetrajul „The Shape of Water” al lui Guillermo del Toro a obţinut cele mai multe nominalizări la Globurile de Aur: 7, inclusiv la categoria „cel mai bun film”. Filmul premiat în 2017 cu Leul de Aur la Festivalul de la Veneția, are nominalizări și pentru „cel mai bun regizor” şi „cea mai bună actriţă” (Sally Hawkins).

Serialul „Big Little Lies” conduce între producţiile de gen, cu şase nominalizări. Acelaşi număr de nominalizări l-au primit „The Post” al lui Steven Spielberg, inclusiv la categoriile „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun actor” (Tom Hanks) şi „cea mai bună actriţă” (Meryl Streep), şi „Three Billboards outside Eddibg, Missouri”, regizat de Martin McDonagh.

Filmul horror şi de satiră socială „Get Out” este unul dintre favoriţii la categoria comedie, în timp ce la categoria drame, în afară de „The Shape of Water”, se remarcă „The Post” sau „Dunkirk”.

„The Shape of Water” – un hibrid între „Beauty and the Beast” şi „E.T.” – el a intrat în graţiile criticilor datorită „pedigriului” regizorului său foarte respectat, Guillermo del Toro, notează AFP. Potrivit Screen Rant, filmul este şi un omagiu adus vârstei de aur de la Hollywood, cu scene de step şi o atmosferă de film noir.

Totuşi, scrie DPA, competiţia ar putea fi dură la categoria dramă, unde mai sunt nominalizate „The Post”, filmul lui Steven Spielberg despre prima femeie din fruntea unui ziar american major (Meryl Streep), şi „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, care spune povestea unei mame (Frances McDormand) care intră într-un conflict public cu poliţia locală după uciderea fiicei sale.

Christopher Plummer, la 89 de ani, se numără printre nominalizaţii la categoria „cel mai bun actor într-o dramă”, pentru rolul din filmul „All the Money in the World” al lui Ridley Scott, rol care a fost iniţial jucat de Kevin Spacey (înlăturat din distribuţie după ce mai multe acuzaţii au fost făcute la adresa lui).

Britanicele Helen Mirren şi Judi Dench sunt candidate la categoria „cea mai bună actriţă într-o comedie sau musical” – pentru „The Leisure Seeker” şi „Victoria and Abdul” -, alături de Margot Robbie („I, Tonya”), Saoirse Ronan („Lady Bird”) şi Emma Stone („The Battle of the Sexes”).

În ceea ce îi priveşte pe actori, Gary Oldman este un candidat posibil câştigător, pentru rolul Winston Churchill din drama „Darkest Hour”. El concurează cu Timothee Chalamet („Call Me By Your Name”), Daniel Day-Lewis („Phantom Thread”), Tom Hanks („The Post”) şi Denzel Washington („Roman J Israel, Esq”).

Nicole Kidman şi Robert De Niro se numără printre nominalizaţii la categoriile ce vizează producţiile de televiziune.

Kidman şi Reese Witherspoon sunt nominalizate la categoria „cea mai bună actriţă într-o mini-serie” pentru rolurile din „Big Little Lies”, iar De Niro la categoria „cel mai bun actor”, pentru rolul din filmul de televiziune „The Wizard of Lies”. La aceeaşi categorie concurează Jude Law („The Young Pope”) şi Geoffrey Rush („Genius”). Lista este completată de Ewan McGregor, pentru „Fargo”, şi Kyle McLachlan, pentru „Twin Peaks”.

Kidman şi Witherspoon concurează cu Jessica Biel, nominalizată pentru rolul din „The Sinner”, Jessica Lange şi Susan Sarandon, nominalizate pentru rolurile din „Feud: Bette and Joan”.

La categoria cel mai bun film străin, filmul Angelinei Jolie despre genocidul din Cambodgia „First They Killed My Father”, concurează cu drama poliţistă franco-germană „In the Fade”, pelicula rusă „Loveless”, despre un cuplu înstrăinat care îşi caută fiul, producţia chiliană „A Fantastic Woman”, care relatează povestea unui cântăreţ transgen, şi satira suedeză „The Square”, în care o echipă de relaţii publice încearcă să atragă atenţia oamenilor asupra unui muzeu de artă.

În televiziune, miniserialul HBO „Big Little Lies” conduce cu şase nominalizări, urmată de „Feud: Bette and Joan”, în cursă pentru patru premii, în timp ce „The Handmaid’s Tale”, „Fargo” şi „This is Us” concurează pentru trei premii.

Amanda Spears, de la GoldDerby.com, se aşteaptă ca atenţia sporită acordată violenţelor sexuale să sporească şansele lui Shailene Woodley, care joacă rolul unei mame al cărui copil s-a născut în urma unui viol în „Big Little Lies”, pentru cel mai bun rol secundar feminin.

HBO a primit cele mai multe nominalizări – 12 -, urmat de Netflix, cu 9, şi FX, cu 8.