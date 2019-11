Gigi Becali si nepotul sau, urmariti penal intr-un nou dosar

Vasile Geambazi si Gigi Becali au fost pusi sub acuzare pentru spalare de bani, fapte presupus a fi savarsite in perioada 2014-2019, anunta procurorii DNA.

Potrivit unui comunicat de presa transmis marti de DNA, anterior, in aceeasi cauza, s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de un evaluator desemnat de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP), pentru abuz in serviciu cu obtinere de foloase necuvenite, cu consecinte deosebit de grave.

Potrivit raportului de control al Guvernului realizat la ANRP, in acest caz, expertul evaluator este Emil Nutiu. Acesta este implicat in mai mute dosare penale privind despagubirile date de ANRP.

“Evaluatorul desemnat de ANRP ar fi intocmit un raport de evaluare cu incalcarea legii 247/2005, prin care un teren de 21,75 ha situat in apropiere de municipiului Bucuresti, care facea obiectul unui dosar de despagubire la ANRP, ar fi fost supraevaluat cu suma de 184.819.120 lei, suma reprezentand un folos necuvenit in beneficiul celor doi oameni de afaceri,” explica DNA.

Anchetatorii sustin ca Becali si Geambazi ar fi stiut ca despagubirea a fost stabilita in urma supraevaluarii frauduloase si ar fi disimulat proprietatea si dreptul de dispozitie asupra despagubirii.

“De asemenea, prin multiple transferuri succesive, intercalate si reciproce, cei doi oameni de afaceri ar fi efectuat o serie de operatiuni bancare, in perioada 2014-2019, in scopul separarii si ascunderii sumei de origine ilicita.

Acestia ar fi folosit cea mai mare parte a sumei provenind din supraevaluarea frauduloasa pentru capitalizarea unor societati comerciale si ar fi dobandit o parte importanta a sumei prin retrageri de numerar,” acuza DNA.

