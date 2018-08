Gica Hagi, mesaj pentru presedintele Iohannis: Va zic vorbe mari, tineti-le minte! De ce a mai avut loc Revolutia daca romanii sunt astazi mai slabi si mai saraci?

Hagi s-a declarat dezamagit de situatia in care a ajuns fotbalul romanesc si spune ca, daca ar fi in locul lui Klaus Iohannis, ar declara sportul, cultura si sanatatea prioritati nationale in care trebuie investit masiv. Totusi, Hagi a omis faptul ca aceste prioritati ar trebui stabilite de Guvern.“Daca as fi presedintele Romaniei, as investi doar in segmentele sociale. Cultura, sport si sanatate. Sunt trei segmente sociale, la care se adauga infrastructura. M-as baga in toate si Romania o sa infloreasca, o sa zambim cu toti! Din pacate, acum suntem toti tristi. Tot ce este in Romania este numai negativ! Cu exceptia unei fete care ne mai tine, totul este negativ. Simona ne mai tine, se dueleaza cu cei mari”, a spus Hagi la conferinta de presa.Hagi si-a adus aminte ca sportul romanesc era in top in perioada in care el activa ca fotbalist si se intreaba de ce a mai avut loc Revolutia daca romanii sunt astazi mai slabi si mai saraci.“Pe timpul meu eram pe primul loc in top in toate disciplinele sportive. De ce au trecut 27 de ani? Pentru ce am mai facut Revolutia? De ce s-a mai schimbat, sa fim mai saraci? Sa cersim cu totii? Pentru ce am mai facut Revolutia daca suntem mai slabi, mai saraci? De ce s-a facut? Oare n-a fost dezbinare? Oare nu ne-au separat? Noi nu mai suntem puternici. Asta este sentimentul meu si il zic. Va zic vorbe mari, tineti-le minte! Am momentele mele, mandria si orgoliul meu nu pot sa dispara pentru ca sunt roman.Eu m-am luptat pentru ca Romaniei sa-i fie bine pe plan mondial! Romania era in elita, iar acum nu mai e. Luati statistica sa vedeti ce cota are jucatorul roman acum si ce cota aveam noi atunci. O sa vedeti cat de departe am ajuns! Inainte se bateau sa ne ia jucatorii, acum ne rugam de ei sa-i cumpere. Pe vremuri aveam doi jucatori din patru straini la Barcelona. Priviti cat de departe suntem!”, a mai spus Hagi.

In incheiere, Hagi a cerut din nou autoritatilor sa declare sportul o prioritate nationala. (ZIARE.com)