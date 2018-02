Ghiţă: Kovesi a venit la mine acasă, la Ploieşti [...] Au văzut-o lăutarii și chelnerii

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă a reluat duminică, la Antena 3, afirmaţiile conform cărora avea o relaţie apropiată cu şefa DNA Laura Codruţa Kovesi, susţinând că aceasta a fost la el acasă, la Ploieşti, “a venit la vie” şi a fost văzută de lăutari, de chelneri şi a precizat că se va gândi cum poate dovedi relaţia pe care a avut-o cu Laura Codruţa Kovesi.

”Până în 2014 aveam relaţii normale. Kovesi părea sănătoasă la cap la momentele alea. Mă întâlneam cu dânsa în nenumărate locuri, mă consideram apropiat. Sunt dezamăgit de naiv şi tăntălău ce am fost eu. Când am văzut cum această fiinţă se transformă, am ţipat, am strigat. Nu mi-a dat prin cap să o înregistrez. M-am întâlnit cu ea peste tot. A venit la mine acasă, la Ploieşti. A fost la mine acasă în Ploieşti. A venit acolo la vie. A stat o zi, au văzut-o lăutarii, chelnerii”, a susţinut Sebastian Ghiţă.

Întrebat cu ce ocazie a fost şefa DNA la el acasă, Ghiţă a răspuns: ”Nu mai ştiu cu ce ocazie a fost la mine, onomastică, ceva eveniment privat. Au fost şi alte persoane, nu cred că vreau să le amestec”.

El a spus că se va gândi cum poate dovedi relaţia sa cu Laura Codruţa Kovesi.

“Îmi pare rău că nu pot să satisfac dorinţa multor oameni, dar nu înregistrez lumea când vine la mine acasă. Nu mi-a dat prin cap să o înregistrez pe Kovesi când a fost la mine. Nu ştiu, o să îmi storc mintea să văd cum pot să vă conving de relaţia mea cu Kovesi”, a declarat Sebastian Ghiţă.

La începutul lui 2014, la puţin timp după ce a plecat din ţară, Ghiţă a apărut în mai multe înregistrări în care a lansat acuzaţii la adresa Laurei Codruţa Kovesi.