Ghita, audiat in dosarul Black Cube. DIICOT verifica daca au spart adresa de mail “cucuveaua mov” a lui Kovesi

Sebastian Ghita a venit luni seara la sediul DIICOT pentru a fi audiat in dosarul Black Cube. Ghita a sustinut ca are calitatea de martor.

“Nu am multe detalii si nu pot oferi multe detalii acum, inainte sa vorbesc cu procurorii. Sunt convins ca acea operatiune, acea operatiune a unor agentii de spionaj straine, ‘Black Cube’, este in atentia procurorilor DIICOT si pentru ca principala tinta a statului roman a fost Laura Codruta Kovesi. Probabil DIICOT verifica daca acea adresa speciala ascunsa, cucuveauamov@gmail.com, este una dintre adresele pe care cei de la ‘Black Cube’ le-au spart, le-au stiut si le-au obtinut, si din care au putut afla informatii secrete ale statului roman, ale DNA si ale doamnei Kovesi”, a declarat parlamentarul la intrarea in sediul DIICOT.

El a mai spus ca luni a aflat ca sefa DNA ar mai fi trimis si alte mailuri de pe acea adresa.

Duminica seara, Sebastian Ghita a sustinut ca Laura Codruta Kovesi ar fi corespondat cu el in trecut folosind adresa neoficiala de email cucuveauamov@gmail.com, relateaza B1 TV. Mai mult, Ghita a prezentat si o captura cu ceea ce sustine el ca ar fi un email primit de la Laura Codruta Kovesi, in care aceasta i-ar fi cerut lui un model de raport “elaborat la VP”. Sebastian Ghita a sustinut ca e vorba despre raportul realizat de Comisia de Etica in cazul plagiatului lui Victor Ponta.

Deputatul a prezentat acest mesaj drept proba in dosarul deschis la Parchetul General dupa autodenuntul conform caruia ar fi ajutat-o in 2012 pe Kovesi sa scape de acuzatiile ca si-ar fi plagiat teza de doctorat.

In acelasi dosar a fost audiat si senatorul Mihnea Costoiu, fost ministru al Educatiei in 2012.

Laura Codruta Kovesi a declarat saptamana trecuta ca “Sunt platite sume enorme pentru hartuirea procurorilor DNA”, dar a subliniat ca acest lucru nu ii intimideaza pe procurori.

Ultimul retinut in dosarul Black Cube, deschis de DIICOT dupa ce au aparut informatii ca mai multi angajati ai firmei ar fi incercat sa sparga conturile de email ale sefei DNA este Daniel Dragomir, fost ofiter SRI.

