Gh. Burnei, medicul care lua spaga ca sa opereze copii cu deficiente, condamnat la 3 ani cu suspendare

Medicul Gheorghe Burnei a fost condamnat, luni, de Tribunalul Bucuresti, la 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita in forma continuata (21 acte materiale). Medicul a mai fost condamnat si la plata unei amenzi de 150.000 de lei.

Instanta a confiscat de la Burnei sumele de 3.250 de euro si 21.800 de lei si a mentinut masurile asiguratorii instituite. De asemenea, a extins masurile asiguratorii si in scopul garantarii executarii pedepsei amenzii penale in cuantum de 150.000 de lei aplicata medicului.

Decizia nu este definitiva.

Potrivit minutei instantei, pedeapsa este pe un termen de supraveghere de 4 ani, iar lui Burnei i s-a pus in vedere sa respecte mai multe obligatii.

“Pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului obligatia de a frecventa un numar de doua programe de reintegrare sociala derulate de Serviciul de Probatiune Bucuresti sau organizate in colaborare cu institutii din comunitate.

Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 120 zile la una dintre urmatoarele doua entitati: SC Amenajare Edilitara si Salubrizare SA Sector 5 si Directia Generala de Politie Comunitara Sector 1 Bucuresti, afara de cazul in care, din cauza starii de sanatate, nu poate presta aceasta munca,” se arata in minuta Tribunalului Bucuresti.

Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata pe 8 iunie, fiind acuzat de mai multe infractiuni de luare de mita, dupa ce ar fi cerut bani de la parinti pentru a le opera copiii internati la Spitalul “Marie Curie” din Bucuresti.

Procurorii sustin ca exista indicii privind savarsirea de catre Gheorghe Burnei a unor infractiuni contra vietii si contra integritatii corporale sau sanatatii, in care victimele sunt minori aflati anterior intr-o stare de sanatate precara, stare pe care Burnei a agravat-o prin actiunile sale intentionate.

Conform documentelor intocmite de procurori, Gheorghe Burnei nu cerea direct bani de la parintii ai caror copii urmau sa fie operati, insa dupa ce efectua interventiile chirurgicale le permitea parintilor “sa il gratifice” cu diverse sume.

In anumite cazuri, medicul pretindea sume de bani anterior interventiei chirurgicale, incercand sa le mascheze intr-o forma aparent legala, incheind un inscris sub semnatura privata pe care il intitula contract de donatie. Persoanele care ajungeau la Burnei si care ii ofereau mita erau parinti ai caror copii aveau anumite deficiente fizice, dintre care unele trebuiau corectate medical.

Totodata, Burnei ii interna pe copii pentru perioade indelungate de timp, nejustificate medical, sau ii interna in mod repetat, fara a le efectua nicio interventie chirurgicala, pentru a-i determina astfel pe parinti sa ii dea bani sau alte foloase pentru efectuarea interventiilor chirurgicale.

Anchetatorii mai spun ca medicul apela si la amenintari cu refuzul efectuarii operatiei daca parintii nu se conformau cererilor sale.

Presa a relatat cazul unei fete, Amira, care a fost operata in urma cu 18 ani de medicul Burnei, pentru luxatie congenitala la sold. Fata a fost supusa in total la 11 interventii chirurgicale, fiindu-i implantat un dispozitiv ceramic, care nu era omologat. Operatiile nu au reusit insa, iar fata este acum imobilizata la pat.

