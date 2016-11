Gestul care l-a dat de gol pe Trump la intalnirea cu Obama. “Melaniei i-a placut mult de doamna Obama”

Donald Trump a avut, joi, prima intalnire cu Barack Obama la Casa Alba. Republicanul a stat de vorba apromixativ 2 ore in Biroul Oval, iar intre timp Michelle Obama si Melania Trump au facut un tur al resedintei.

Prima intalnire a celor doi a fost una pozitiva, ambele parti anuntand ca vor sa colaboreze. Republicanul Donald Trump a declarat ca abia asteapta sa primeasca sfatul presedintelui Barack Obama si vrea sa colaboreze cu administratia acestuia pentru a asigura tranzitia de putere de la Casa Alba. Declaratiile au avut loc in cadrul primei intalniri dintre presedintele ales Donald Trump si actualul presedinte al Statelor Unite. ”Am discutat mai multe subiecte, unele excelente si altele ceva mai dificile… Insa abia astept sa-i cer in viitor sfatul presedintelui Obama”, a comentat Donald Trump in cadrul unei conferinte de presa comuna cu Barack Obama.

Insa momentul culminant a fost poza realizata la finalul vizitei, in care apar Barack Obama si Donald Trump. Un expert in limbajul trupului a analizat in detaliu fotografia si a dezvaluit cateva indicia: de exemplu, pozitia mainilor lui Donald Trump “indica faptul ca a aflat ceva nou despre care nu stia pana in momentul intalnirii”, a spus Patti Wood pentru Daily Mail.

Chiar si pentru necunoscatori imaginea celor doi denota o intalnire usor tensionata, cu emotii, cel putin pentru Donald Trump. Acelasi expert considera ca pozitia lui Barack Obama indica faptul ca inca este liderul suprem, chiar daca “arata extenuat, fara sa aiba vreo speranta si resemnat”, iar Trump “era serios si poate chiar temator”.

