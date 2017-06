George Maior, la comisia de ancheta a alegerilor din 2009: Am fost acasa la Oprea “la un eveniment privat”

Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior a recunoscut, luni, in fata Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, ca a fost in seara scrutinului la Gabriel Oprea acasa, la un eveniment privat si ca intre el si fostul ministru de interne exista o relatie de prietenie.

George Maior, audiat in comisie, a recunoscut ca in seara scrutinului din 2009 a fost acasa la Gabriel Oprea, insa pentru “un eveniment privat”.

“In toate acele zile ale anului 2009, inclusiv in acea zi, din punct de vedere al atributiilor mele legale si oficiale, acestea au fost indeplinite conform legii. Au existat si exista in viata unui om, chiar detinand asemenea functie, si aspecte referitoare la elemente private, la evenimente private. Ele nu au avut nicio legatura cu actiunea institutiei ca atare”, a afirmat Maior, intrebat daca poate confirma prezenta acasa la Gabriel Oprea in 2009.

Fostul sef al SRI a refuzat sa ofere alte detalii, pe motiv ca evenimentul era “privat”.

“Nu s-au intamplat aspecte pe care sa le sesizez ca ilegale, neconstitutionale si chiar conform unor standarde de moralitate din punct de vedere al functionarii institutiilor si persoanelor care reprezinta acele institutii. Nici din acest punct de vedere nu am ce sa imi reprosez”, a afirmat el.

Intrebat care este natura relatiilor cu Gabriel Oprea, acesta a raspuns: “L-am cunoscut de multa vreme pe domnul Oprea. Era o relatie de prietenie cu domnia sa. Inca de cand am fost si eu membru al acestui parlament(…) de cand am activat impreuna in diverse guverne, inclusiv in guvernul Nastase, deci anii 2001 – 2002″, dupa care a a adaugat: “a fost si este o relatie de prietenie”.

Totodata, intrebat despre aparitia unor informatii din casuta sa de mail, legat de hacker-ul Guccifer, George Maior a raspuns scurt: “Fake news”.

