Generalul Ciuca nu mai este seful Armatei. Curtea de Apel Bucuresti a suspendat decretul lui Iohannis

Judecatorul Vasile Bicu de la Curtea de Apel Bucuresti a admis astazi o cerere depusa de Ministerul Apararii Nationale (MApN) de suspendare a decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care a fost prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Nicolae Ciuca.

Minuta Curtii de Apel: “Respinge cererea de repunere pe rol ca nefondata. Respinge exceptia inadmisibilitatii cererii de suspendare, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantului si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Administratia Prezidentiala ca nefondate. Ia act de renuntarea reclamantului la judecata capatului de cerere privind anularea Decretului nr. 1131/2018.

Admite cererea in parte. Dispune suspendarea executarii Decretului nr. 1131/2018 pana la pronuntarea instantei de fond. Cu recurs in termen de 5 zile de la comunicare. In cazul declararii, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Bucuresti. Pronuntarea hotararii se face prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.”

Solicitarea MApN

Decizia vine in contextul in care la Bucuresti are loc Reuniunea informala a ministrilor Apararii din tarile membre ale UE la Bucuresti, in perioada 30-31 ianuarie 2019.

MApN a depus la Curtea de Apel Bucuresti doua actiuni in contencios administrativ avand acelasi obiect – “anulare act administrativ + suspendare dec. nr. 1331/28.12.2018”.

In primul dosar s-a judecat, marti, suspendarea decretului, iar pronuntarea a fost amanata pentru astazi. Discutiile din al doilea dosar au fost amanate pentru 12 februarie.

Pe 28 decembrie 2018, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care ii prelungeste mandatul generalului Nicolae Ciuca la conducerea SMAp.

Tot atunci, Iohannis preciza ca nu a fost aprobata propunerea facuta de ministrul Apararii, Gabriel Les, privind numirea generalului Dumitru Scarlat la sefia Statului Major al Apararii.

ziare.com