Gabriela Firea: Toata saptamana gradinitele si scolile din sistemul de stat, din Bucuresti, vor fi inchise

Toata saptamana gradinitele si scolile din sistemul de stat din Bucuresti vor fi inchise, a anuntat primarul Gabriela Firea, marti, la comandamentul de iarna. In ceea ce priveste scolile si gradinitele private, aceastea au libertatea sa aleaga daca vor functiona sau nu. Scolile si gradinitele vor fi redeschise luni.

Am avut un comitet operativ in care am analizat informatiile de ultima ora primite de la ANM, am studiat cu foarte multa responsabilitate aceste informatii si impreuna cu domnul prefect si cu dl. inspector scolar general si cu toti colegii nostri care se ocupa de situatii de urgenta am luat impreuna decizia ca toata saptamana sa ramana inchise toate scolile, gradinitele si liceele din sistemul de stat. In ceea ce priveste unitatile de invatamant private, acestea isi vor putea anunta propriile decizii catre parinti si rugamintea ar fi sa le faca publice in aceasta zi ca toata lumea sa fie anuntata si fiecare familie sa aiba informatiile necesare pentru a gestiona aceasta perioada cat mai bine cu putinta”, a declarat Gabriela Firea.

Aceasta spune ca primaria generala si primariile de sector va veni in sprijinul parintilor care nu au cu cine sa-si lase copiii.

“Ii inteleg pe parinti, dar ii rog sa gaseasca solutii in familie, intre cunoscuiti, dar sa nu ii lase pe copii in viscol, in ger. Cred ca este o masura legala si responsabila. Pentru cazurile in care o familie nu gaseste o solutie, venim in ajutor la numarul nostru verde si primaria generala prin DGASPC si primariile de sector vor gasi solutii pentru aceste situatii punctuale in care parintii nu au gasit pe nimeni sa supravegheze copiii. Dupa cum transmite ANM, lucrurile nu arata bine toata saptamana, va fi in continuare ger”, a declarat primarul general.

HotNews