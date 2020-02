Gabriela Firea, prezena la Conventia partidului lui Ponta: “Daca nici acum nu sunt data afara din partid, inseamna ca s-a schimbat PSD”

Primarul Gabriela Firea, presedintele PSD Bucuresti, s-a dus, duminica, la Conventia Nationala a Pro Romania, unde l-a ridicat in slavi pe Victor Ponta.

In plus, Firea a sustinut ca spera sa nu fie data afara din PSD pentru participarea si discursul de azi.

“Daca nici acum nu ma dau afara din partid, inseamna ca s-a schimbat PSD”, a declarat primarul Capitalei.

Firea a urcat pe scena de la Parlament si a sustinut ca Ponta a fost cel mai performant premier al Romaniei, afirmatie pentru care spera sa nu fie pedepsita de PSD.

De altfel, cei doi s-au tinut de glume pe aceasta tema. “I-am spus dlui Ponta ca sper sa nu fiu data afara din partid acum ca am venit la aceasta reuniune”, a spus Firea, urcand pe scena.

“Ai vrea tu sa fii data afara din partid. Ar fi bine, ai mai castiga niste voturi”, a replica Ponta.

“Sper ca au trecut acele vremuri cand erai chemat la sedinta de partid, dupa un scenariu si roluri bine stabilite. (…) Am acceptat din prima secunda invitatia dl Ponta pentru ca a fost premierul cel mai performant pe care l-a avut Romania, in ultimii ani, si nu trebuie sa ne fie rusine sa spunem, sa recunoastem unde am gresit si de ce am schimbat trei premieri in trei ani si de ce nu am ales un premier ca Victor Ponta”, a spus Firea de pe scena.

“Daca nici acum nu sunt data afara din partid, inseamna ca s-a schimbat PSD. (…) Fac parte dintr-un partid mare… Mai fac parte? S-a dat ceva la stiri?”, a continuat Firea pe aceeasi tema a excluderii, dupa laudele aduse lui Ponta si critica la adresa propriului partid.

Totusi, e greu de crezut ca cineva o va sanctiona pe Firea, avand in vedere ca insusi seful PSD, Marcel Ciolacu, a venit la conventia partidului lui Ponta si a sustinut un discurs.