Gabriela Firea, in scandal cu Dragnea: Situatia in CEx nu este asa cum a fost prezentata, drept “un succes fulminant” al lui Dragnea impotriva mea

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca dupa sedinta Comitetului Executiv (CEx) al PSD, in care a cerut demisia ministrului de Interne Carmen Dan, a fost sunata si a primit mesaje de sustinere de la mai multi colegi. Ea a sustinut ca situatia din partid nu esta asa cum a fost prezentata, drept “un succes fulminant” al lui Liviu Dragnea impotriva sa.

Firea a mai spus ca in CEx au existat doua persoane care “au fost incurajate” sa spuna lucruri impotriva sa, iar majoritatea colegilor sai, care de obicei intervin in sedintele partidului, nu au luat cuvantul, spunandu-i ca, desi sunt constienti ca ea are dreptate, nu au vrut sa isi arate in mod deschis sustinerea.

Firea a sustinut, la Romania TV, ca in cursul zilei, dar si sambata, in timpul sedintei CEx, a primit mesaje de sustinere din partea mai multor colegi din PSD.

“Mi s-a spus ca, desi sunt constienti ca am dreptate, nu este momentul sa arate in mod deschis sustinerea fata de ce am spus eu. Este si asta o consolare, dar ca si atmofera, pot sa va spun ca nu este asa cum a fost prezentat, ca un succes fulminant al domnului Dragnea impotriva mea, pentru ca doar vreo doua persoane au fost influentate cumva ca sa spuna lucruri impotriva mea. (…) Ceilalti colegi, foarte multi, nu au luat cuvantul, iar unii dintre ei vorbeau de fiecare data in CEx. Este un semn de intrebare ca oameni foarte vechi in partid, acum vazand cum se deruleaza lucrurile, au stat deoparte”, a declarat Gabriela Firea.

Ea s-a plans, din nou, de atitudinea unui “domn deputat” care nu este membru CEX si care a jingnit-o si a avut un limbaj nepotrivit la adresa sa, ea spunand ca liderul PSD, Liviu Dragnea, care era la doi metri de ea, nu a intervenit ci, dimpotriva, l-a incurajat din priviri si i-a dat cuvantul.

“A avut un limbaj neadecvat un domn deputat care nu este in CEx. Nu este normal ca in CEx sa se exprime fata de un vicepresedinte oameni care nu fac parte din CEx, sa ma traga la raspundere, sa ma certe. Nu vreau sa-i fac publicitate gratis si sa spun cine este, dar a mai avut astfel de reactii in relatia cu presa si este dureros pentru mine sa fiu la doi metri de domnul presedinte Dragnea si sa nu intervina cand un coleg care nu este in CEx are astfel de reactii impotriva mea. Ba dimpotriva, i-a dat si cuvantul si l-a si incurajat din priviri. Aceeasi persoana a avut o atitudine negativa si fata de reprezentantii de la Bruxelles”, a afirmat primarul Capitalei.

Ea a mai spus ca nu vrea sa transforme Bucurestiul intr-un maidan.

“La Targul de Craciun am fost lasata singura, pentru ca protestatarii de profesie au patruns in piata, lasati chiar de jandarmi si au daramat scena. I-am reprosat doamnei ministru ca a incercat sa transfere raspunderea pe umerii prefectului, o functie publica mai rar amintita. Deodata a aparut ca personaj principal prefectul. S-a mentionat in presa numele prefectului, a doua zi purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a spus ca prefectul a dat ordinul de interventie, asta dupa ce a vazut ca interventia este considerata agresiva si ca sunt discutii in spatiul public, iar Jandarmeria, prin excese, are de suferit la capitalul imagine. A aratat cu degetul catre prefect, apoi au asociat prefectul cu mine, pentru ca a lucrat doi ani de zile cu mine”, a mai spus Firea.

