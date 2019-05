Gabriel Liiceanu: Votam pentru cea mai reusita forma a omenirii dintre toate posibile

Asta arata cat de putin realizam ca Europa constituie deopotriva interiorul nostru, ca noi o locuim asa cum ne locuim propria tara, ca ea este deopotriva casa noastra. Nedandu-ne seama ca destinul nostru se face in functie de a fi sau a nu fi in Europa, ne-a fost indiferent pe cine trimitem acolo sa ne reprezinte. Asa ne-am pomenit, spre rusinea noastra ca, in ochii Europei, Romania inseamna Becali, Vadim Tudor, Grapini sau Viorica Dancila.

E bine, asadar, sa mergem la vot din urmatoarele motive:

1. Pentru a trimite la Bruxelles, asa cum fac si celelate 27 de state europene, reprezentantii pe care ii consideram cei mai buni pentru a ne sluji tara si, simultan, valorile de civilizatie occidentala comuna. La Bruxelles trebuie sa ajunga romani inteligenti, cu o cultura politica formata, apti sa pledeze pentru valori care, integrandu-ne mai bine in Europa, ne slujesc totodata pe noi.

2. Timothy Snyder, autorul unor carti importantissime despre istoria secolului XX, a spus ca Europa reprezinta acum, mai presus de orice, un proiect de pace. Cand si-a terminat mandatul de cancelar in Germania, Kohl a venit la un moment dat in Romania si a spus, adresandu-se tinerilor: “E bine sa realizati ca sunteti prima generatie a unei Europe care n-a mai cunoscut razboiul de sapte decenii”. Or, asta e formidabil. Sa ne uitam la ororile din Orientul Apropiat. Poate ca intr-o buna zi razboiul va disparea definitiv din lume, asa cum a disparut din Europa. Altfel spus, Europa poate sa devina in clipa de fata un model pentru o omenire viitoare: o omenire fara razboi.

3. In sfarsit, Europa reprezinta acel tip de umanitate care a pus in practica, prin democratie, cea mai reusita forma posibila a coabitarii, iar prin istoria ei spirituala, cele mai indelung verficate valori ale omenirii. Excesele si derapajele “corectitudinii politice”, care sucesc astazi mintile unora, reductionismele de tot soiul, vor disparea si ele cu vremea. Caci Occidentul, in esenta lui spirituala, este singurul loc in care lucrurile se autoregleaza in permanenta.

De ce n-am vota atunci pentru cea mai reusita forma a omenirii dintre toate cele posibile?