Furtunile continua: Cod galben in judetul Suceava si aproape toata tara, cod portocaliu pe litoral si in Delta

Meteorologii au emis, marti, noi avertizari de tip cod galben si cod portocaliu de ploi abundente si vijelii, pentru cea mai mare parte din tara.

Astfel, de azi, de la ora 11:00 si pana miercuri la ora 21:00, va fi sub cod galben aproximativ trei sferturi de tara.

“In intervalul mentionat, indeosebi in regiunile estice, sud-estice si in toate zonele de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse local torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului ce vor lua si aspect de vijelie si izolat caderi de grindina. Prin acumulare sau in intervale scurte de timp se vor inregistra cantitati de apa de peste 25 l/mp si pe arii restranse 40…50 l/mp”, se arata in informarea ANM.

In plus, de azi de la 17:00 si pana maine la 21:00 litoralul se va afla sub cod portocaliu, fiind asteptate ploi abundente si acumulari de apa de 40…50 l/mp si izolat 70…80 l/mp.

Instabilitatea atmosferica se va mentine accentuata pana la sfarsitul acestei saptamani, mai anunta ANM.