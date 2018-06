Furtuni, ploi torenţiale şi grindină in jumatate de tara, pana luni seara

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică, o informare meteo de furtuni pentru sudul şi centrul ţării, precum şi în zonele de deal şi de munte, care intră în vigoare duminică, la ora 23.00, când expiră codul galben de furtuni, şi este valabilă până luni seară, la ora 21.00.

Meteorologii avertizează că, de dumină noapte până luni seară, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată în sudul şi centrul ţării, precum şi în zonele de deal şi de munte.

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis si o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica si ploi torentiale, valabila in 27 de judete, incepand de sambata, de la ora 14:00, pana duminica, la ora 23:00.

Judetele vizate de atentionarea ANM, la nivelul intregului teritoriu, sunt: Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj, Bihor, Cluj, Mures, Suceava, Neamt, Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu, Alba, Hunedoara si Caras-Severin, iar partial vor fi afectate judetele: Bacau, Vrancea, Buzau, Prahova, Dambovita, Arges, Valcea, Gorj, Mehedinti, Arad si Timis.

Meteorologii au anuntat ca vremea rea continua si dupa expirarea codului galben valabil, duminica, pentru 27 de judete. De duminica de la ora 23:00, pana luni la ora 21:00, sunt anuntate ploi torentiale, descarcari electrice si rafale de vant in sudul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte.

Conform ANM, in intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in zonele de munte, precum si in Crisana, Maramures, Transilvania si nordul Moldovei. Vor fi averse care vor avea si caracter torential, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului cu aspect de vijelie si caderi de grindina.

In intervale scurte de timp sau prin cumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 15 – 20 l/mp si punctiform 40 -50 l/mp. Astfel de fenomene vor fi si in restul teritoriului, insa pe arii mai restranse, precizeaza meteorologii.

Meteorologii precizeaza ca manifestari specifice instabilitatii atmosferice se vor semnala si la inceputul saptamanii viitoare, local si temporar, in majoritatea regiunilor.