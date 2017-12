FOTO: Florin Iordache, surprins la restaurant cu judecatorul CCR Daniel Morar

Emanuel Ungureanu, deputat USR Cluj, a postat pe Facebook o fotografie, ce a devenit imediat viral, in care apar presedintele comisiei speciale comune a Parlamentului pentru Legile Justisiei, social-democratul Florin Iordache, impreuna cu Daniel Morar, actual judecator la Curtea Constitutionala si fost procuror-sef al DNA.

Cei doi erau intr-un restaurant, iar alaturi de ei se mai afla o femeie, a carei identitate nu este insa cunoscuta.

Imaginile par a fi din Restaurantul Rustic plasat in zona Senatului Romaniei, scrie deputatul USR.

Judecatorul CCR Daniel Morar a declaratpentru Realitatea TV ca s-a intalnit cu Iordache intamplator si ca nu s-au discutat teme de justitie.

Ulterior, si Iordache a spus pentru Hotnews ca s-a intalnit cu Morar intamplator, la restaurantul din Senat, si discutia a durat aproximativ 30 de secunde.

Intalnirea dintre cei doi vine dupa ce, miercuri, Curtea Constitutionala a respins sesizarile PNL si USR privind hotararea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale privind Legile Justitiei, condusa de fostul ministru al Justitiei Florin Iordache.

Totodata, si Legile Justitiei, votate de plenul Camerei Deputatilor si care urmeaza sa ajunga saptamana viitoare in Senat pentru votul final ar putea ajunge la CCR.

Procurorul general, Augustin Lazar, a anuntat, marti dimineata, ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale in ceea ce priveste Legile Justitiei, dezbatute si votate in mare graba.