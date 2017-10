Fostul sef de campanie al lui Trump, Paul Manafort, a fost inculpat si s-a predat FBI-ului

Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Donald Trump cercetat in ancheta privind implicarea agentilor rusi in campania electorala din SUA, a fost inculpat si s-a predat, luni, FBI-ului.

Manafort s-a prezentat luni dimineata la FBI, insotit de avocatul sau. Acuzatiile care i se aduc acestuia sunt in acest moment secrete, conform The New York Times.

Acuzat in ancheta mai este si Rick Gates, un fost asociat al lui Manafort, care ar urma sa se predea tot luni.

In luna iulie, Manafort a fost anchetat pentru o posibila infractiune de spalare de bani.

Inca din vara se astepta ca Manafort sa fie inculpat, dupa ce agentii FBI i-au perchezitionat casa, in august, si l-au avertizat ca urmeaza sa fie acuzat. Acest avertisment a lansat speculatii cu privire la faptul ca fostul sef de campanie al lui Trump ar urma sa incheie o intelegere pentru a scapa de urmarirea penala. Autoritatile au ridicat atunci din casa lui Manafort documente si computere.

Paul Manafort a fost seful echipei de campanie a lui Donald Trump, dar a demisionat din functie in august 2016, in urma unor restructurari, dar si pe fondul acuzatiilor ca ar fi primit bani din partea unor grupuri proruse.

ziare.com