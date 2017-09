Fostul sef al Fondului de Garantare, Aurelian Saramet, nu poate justifica 1 milion de euro din avere

ANI a constatat o diferenta nejustificata de peste un milion de euro intre avere si venituri in cazul fostului director al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM Aurelian Saramet si a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, in vederea inceperii actiunii de control.

De asemenea, ANI a anuntat ca Saramet a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiaza, precum si despre existenta acestor diferente. Aurelian Saramet nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

Aurel Saramet a detinut functia de director in cadrul Fondului National de Garantare a Creditelor Pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii in perioada 20 decembrie 2004 – 06 noiembrie 2013.

Conform declaratiei de avere de la parasirea functiei, datata 4.12.2013, Saramet avea un teren intravilan in Bucuresti cumparat in 2003, 4,5 hectare de teren agricol in judetul Constanta, cumparate in 2004 si mai detinea o cota parte de 14 hectare dintr-un teren de 28 de hectare, extravilan, cumparat in 2005.

El avea trei case dobandite in 2001 si 2002, doua dintre ele in Bucuresti, iar in cazul celei mai mari, de 373 de metri patrati, nu este vizibila localitatea in care se afla.

Saramet avea doua vehicule Mercedes, cumparate in 2003 si in 2007. De asemenea, a trecut in declaratia de avere bijuterii, colectii numismatice si tablouri in valoare totala de 229.000 de euro.

Aurel Saramet avea trei conturi la banci, in valoare de 2.722.700 de lei, de 398.000 de lei si, respectiv, de 12.000 de euro.

Venitul anual incasat de la Fondul de Garantare pentur IMM era de 743.957 de lei.

Saramet a mai obtinut din colaborari cu Fondul local de Garantare Sf. Gheorghe, Fondul Roman de Contragarantare, Small Finance, SOCET SA si Finas Consulting SRL 323.322 lei.

In 2012, Aurel Saramet a fost invinuit intr-un dosar de frauda bancara cu un prejudiciu de 22 de milioane de euro, conform DIICOT.