Fostul purtator de cuvant al PSD a trecut la Pro Romania: Social-democratia nu este despre ura

Fostul purtător de cuvânt al PSD, Adrian Marius Dobre, și-a anunțat sâmbătă seară trecerea la partidul condus de Victor Ponta, decizie justificata prin faptul că PSD a intrat pe un drum fără întoarcere, un drum antieuropean, al extremei şi al populismului.

Mesajul integral postat pe Facebook de Adrian Dobre:

Dragi prieteni,

Am intrat in Partidul Social Democrat in 2010 la Consiliul National al PSD. Am urmarit personalitatea politica a fostului premier Adrian Nastase. Am avut onoarea sa lucrez cu presedintele Consiliului National al PSD o perioada. Pana cand a fost bagat la puscarie in urma unui simulacru de proces.

Am urmat apoi calea politica social democrata, am muncit zdravan si cu multa placere multi ani.

Am fost intotdeauna un om de stanga desi am muncit toata viata in mediul privat. Am ocupat pozitia de secretar de stat si purtator de cuvant al PSD.

Cred in dreptate sociala, in egalitate de sanse dar cred in acelasi timp si in valoarea adaugata a economiei libere, a initiativei si a creativitatii.

Si mai cred cu tarie ca locul Romaniei este cu capul sus in Europa.

Vreau ca atunci cand baietii mei ma vor intreba (in scurt timp) care au fost valorile in care am crezut si pe care le-am promovat sa ma pot uita in ochii lor fara rusine, sa le raspund ca am fost de partea binelui si am facut lucruri bune pentru Romania.

PSD a intrat din pacate pe un drum fara intoarcere. Un drum antieuropean. Un drum al extremei si al populismului. Cu un discurs al urii, menit sa divizeze si sa antagonizeze clasele sociale.

Dar social democratia nu este despre ura. Social democratia inseamna incluziune, toleranta si bunastare, sansa la viata si la dezvoltare personala.

Am cumpanit indelung si am luat o decizie importanta pentru mine.

Din aceste considerente, prieteni, de astazi sunt ProRomania! Singura alternativa social democrata si europeana din Romania!