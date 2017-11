Fostul principe Nicolae renunta sa incerce sa-l vada pe Regele Mihai: “Doar doua minute cu el, atat. Sunt nepotul lui”

In timp ce starea sanatatii Regelui Mihai se inrautateste, scandalul dintre membrii Casei Regale continua. Marti, fostul principe Nicolae, nepotul regelui, a incercat sa-si vada bunicul, dar nu a fost lasat. Mai mult, s-a ales cu plangere penala, el fiind acuzat de membrii familiei sale ca a incercat sa forteze intrarea si ca a agresat fizic si verbal mai multe persoane.

Au urmat doua zile de declaratii si acuzatii din ambele tabere, iar joi seara, Nicolae Medforth-Mills a dat un interviu pentru Antena3 in care a anuntat ca renunta sa incerce sa-si vada bunicul.

“A fost a saptea oara cand am venit si am incercat (sa-mi vad bunicul – n. red.) si da, nu am avut ce sa fac in afara de a incerca. Am incercat cu scrisori, am incercat la telefon, fata in fata, am venit aici, am stat patru ore in fata la un moment dat. Am vrut sa il vad pe bunicul meu, am intrebat, totul a fost un raspuns negativ”, a declarat Nicolae Medforth-Mills.

El a mai spus ca nu-si doreste decat sa ajunga, “chiar pret de doua minute, atat”, la capataiul Regelui Mihai.

“Sunt mult mai trist pentru ca nu stiu ce se va intampla, nu stiu chiar daca e ok sau nu, nu prea am primit vesti bune sau altceva de la familie. Simt ca am pierdut ceva din sufletul meu cumva. Am ceva gol aici. Da… am plans foarte mult de cand am venit”, a mai spus el.

Starea regelui Mihai s-a agravat, principesa Margareta a zburat de urgenta in Elvetia

“Nu vreau probleme. Sunt nepotul bunicului meu, vreau sa il vad. Am intrebat pe cineva de ce nu am voie. De ce nu a existat niciodata o explicatie pentru asta, nimic in ceva privat nici public, nimic nu a fost zis pur si simplu”, a mai spus fostul principe. Acesta a mai spus ca nu si-a mai vazut bunicul din 2015.

Amintim ca atunci regele Mihai i-a retras titlul de “Principe al Romaniei” si calificativul de “Alteta Regala”, fiind exclus din Linia de Succesiune la Coroana Romaniei. Intrebat de ce crede ca s-a intamplat acest lucru, Nicolae Medforth-Mills a raspuns: “Nu stiu, pentru mine a fost foarte ciudat”.

“A fost un soc. Eu am fost trist. Nu prea am inteles. Dar am acceptat. Am inteles ca a fost atunci decizia regelui. Poate am inteles gresit, poate am inteles corect. Dar atunci am inteles ca a fost decizia regelui si am respectat-o. Dar niciodata nu am putut sa am o conversatie cu familia mea, inclusiv regele, despre ce s-a intamplat”.

Potrivit acestuia, relatia cu familia regala s-a racit din 2015. “Cat am stat afara totul a fost ok, comunicarea cu mine si familia a fost ok. M-am intors in Romania in noiembrie si am scris un mail matusii mele ca sunt acolo si trebuie sa rezolv niste lucruri. Din momentul acesta totul a fost mai dificil, niciun fel de comunicare, nimic. Si relatiile erau foarte reci intre mine si toata familia, in afara de tatal meu vitreg si sora.

Inainte de noiembrie 2015 tot timpul am avut o relatie foarte buna cu familia, cu matusa mea. Cu mama mea a fost asa si asa, dar pot sa zic ca a fost o relatie buna. Unchiul meu si matusa mea, mai ales inainte sa ma mut in Romania, in 2012, erau ca parinti intr-un fel pentru mine. Ok, nu erau exact langa mine fizic, dar de la distanta erau acolo pentru mine daca am avut nevoie de orice sprijin. La fel cu bunicii mei”.

Intrebat ce face acum, nepotul regelui a spus ca nu mai calatoreste atat de mult, locuieste mai mult in Anglia, cu logodnica sa, si e fericit.

“Suntem fericiti impreuna si mergem inainte cu orice proiecte gasim. (…) A fost dificil sa gasesc o viata noua. M-am mutat in Franta la un moment dat. Am cautat un job. In Germania, in Elvetia, in Olanda. Pana la urma am gasit un job in Anglia”, a povestit el.

La mijlocul acestei saptamani, Casa Regala a anuntat ca a depus plangere la politie pe numele fostului principe Nicolae, acuzandu-l ca a incercat cu forta sa-si viziteze bunicul, pe regele Mihai. Principesa Elena s-a aratat “dezamagita si ingrijorata” de comportamentul fiului sau.

In replica, fostul principe Nicolae a spus ca nu intelege “agresivitatea” Casei Regale de a face tot posibilul sa il impiedice sa isi vada bunicul si ca, din respect pentru acesta, nu va intra “in acest joc murdar”.

Nicolae sa mai afirmat ca nici in perioada cand regele s-a aflat in exil nu a fost despartit de acesta asa cum propria sa familie impune acum si ca el e convins ca regele si-ar fi dorit sa il vada.

