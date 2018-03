Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy, reținut de poliție

Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost retinut de politiei, el fiind investigat in privinta finantarii campaniei electorale, a declarat Reuters o sursa judiciara.

Sarkozy se afla in custodia politiei judiciare din Nanterre pentru ca este acuzat de finantare ilicita a campaniei electorale din 2007, cand a castigat alegerile prezidentiale, scrie Le Monde.

Retinerea sa pare a avea legatura cu un scandal ce isi are geneza in primavara lui 2013. Atunci, a fost emis mandat de interceptare telefonica fata de mai multi apropiati ai lui Nicolas Sarkozy, in cadrul unei anchete care viza acuzatii de finantare de catre Libia condusa de Muammar Gaddafi pentru campania prezidentiala victorioasa din 2007 a lui Sarkozy.

In 2014, Sarkozy denunta o “instrumentalizare politica a justitiei” in dosarul in care este acuzat de coruptie si sustine ca nu a comis “niciodata” “un act contrar principiilor republicane sau statului de drept”.

HotNews